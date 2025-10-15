Ingresa un frente frío "mentiroso": de cuánto será la máxima este jueves en Mendoza

Si bien se anuncia el ingreso de un frente frío para este miércoles por la noche, la temperatura seguirá cercana a los 30ºC.

Cómo estará el tiempo en Mendoza después de una jornada con Zonda.

El pronóstico de Contingencias Climáticas anuncia para este miércoles por la noche, post Zonda, el ingreso de un frente frío en Mendoza. Pero lo cierto es que –si bien se anticipa que descenderá la temperatura- la máxima seguirá siendo cercana a los 30ºC durante la jornada del jueves.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: viento Sur débil durante la mañana hasta las 18 principalmente en zonas Norte, Este y Gran Mendoza.

Nubosidad: amanece seminublado en Valle de Uco y zona Sur. Despejado en toda la provincia a partir de las 15.

Alta Montaña: amanece seminublado y se despeja totalmente a partir de las 17 o 18. Pronóstico para los próximos días Para este jueves 16 de octubre se anticipa una jornada algo nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La mínima esperada es de 13ºC y la máxima de 27ºC.