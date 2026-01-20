Infinito Water Park: cómo es el parque acuático que inauguró el fin de semana en Córdoba

Un nuevo parque acuático inauguró formalmente días atrás en la ciudad de Córdoba y promete redefinir la oferta de entretenimientos y turismo de la provincia. Infinito Water Park abrió al público hace una semana y su acto inaugural fue el viernes pasado. Mientras, avanza la construcción del arena para espectáculos y shows artísticos.

Infinito Water Park es la primera etapa operativa de Infinito Open, un desarrollo integral impulsado por Grupo Infinito que se despliega sobre 36 hectáreas y combina turismo, comercio, gastronomía y espectáculos. Durante la inauguración, el CEO del grupo, Cristian Martin , subrayó el enfoque sustentable del proyecto: el parque cuenta con gestión propia de agua y energía , sin exigir las redes de la ciudad.

La capacidad máxima del parque alcanza las 100.000 personas , aunque en esta primera temporada la operación será gradual. Actualmente trabajan 200 colaboradores , con planes de sumar 300 más a medida que se habiliten nuevas áreas.

Uno de los grandes atractivos son sus piletas. El nuevo parque acuático cuenta con una piscina de olas gigantes de hasta 1,8 metros de altura , ideal para emoción familiar o con amigos.

También incluye el llamado "Río Lento ", un circuito acuático de unos 500 metros para flotar y relajarse a lo largo del parque.

También tiene de 30 toboganes variados para distintos gustos — desde adrenalina fuerte hasta versiones más suaves para chicos-, zonas infantiles con juegos de agua y piletas de poca profundidad pensados para los más pequeños, piletas con barra de tragos, canchas de vóley, fútbol, ping pong y más actividades secas.

Cabe destacar que gran parte del parque usa arena en lugar de piso duro, reforzando la sensación veraniega.

Los precios de las entradas durante la temporada 2026 dependen de los servicios que incluyan. El más popular es el pase Acqua Fun comprende el ingreso al parque más flotador, reposera y sombrilla y cuesta desde los $59.000 los menores y $71.999 los adultos, de lunes a jueves, y de $79.000 los menores y $99.000 los adultos de viernes a domingos. Menores de 0 a 4 años, ingresan gratis.

Propuesta gastronómica y comercial

En paralelo al parque acuático el Infinito Mall ya funciona de manera parcial y en las próximas semanas abrirán más propuestas gastronómicas y de entretenimiento. Para marzo, está prevista la inauguración de un museo interactivo de origen europeo. Cabe destacar que el acceso al área comercial será gratuito, sin necesidad de ingresar al parque acuático.

Otra de las piezas clave del masterplan es Infinito Arena, un espacio para eventos y espectáculos con capacidad de hasta 15.000 personas, cuyos primeros shows están previstos entre febrero y marzo. Según adelantó Martin, el mall y el arena permitirán sostener actividad durante todo el año, incluso fuera de la temporada alta.