Incidentes y forcejeos en una nueva marcha en el Congreso: policías tiraron al suelo a un jubilado

Una nueva marcha de jubilados trajo incidentes violentos con la Policía Federal, la cual activó el protocolo antipiquetes.

Como cada miércoles en el Congreso de la Nación, se desarrolla una nueva marcha de los jubilados, la cual está convocada para las 16, en reclamo por mejoras en los haberes previsionales. Por su parte, el Gobierno volvió a activar el protocolo antipiquetes para desplazar a los manifestantes con un megaoperativo llevado adelante por las fuerzas federales de seguridad.

No obstante, en la protesta se registraron momentos de tensión y violencia de la policía hacia los jubilados, ya que uno de los efectivos empujó a un adulto mayor a la vereda de forma violenta.

La vuelta a las instalaciones del Congreso de la Nación se mantiene como la tradición de este tipo de marchas, con el objetivo de realizar un "semaforazo" en la esquina de Entre Ríos e Irigoyen. Allí fue donde se registró la escena.

Por otro lado, el megaoperativo consta de vallas, vehículos y un número importante de efectivos policiales que blindaron las inmediaciones del Congreso y contienen a los manifestantes ya que las vallas se encuentran sobre la avenida Rivadavia, poniendo el límite para la movilización en Plaza Congreso.

Tras la vuelta al edificio donde se alojan ambas Cámaras, los manifestantes quedaron atrás de las rejas móviles.