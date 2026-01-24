Incendio en Los Alerces: fin de semana crítico y más de 10 mil hectáreas afectadas

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces atraviesa horas decisivas. Según el reporte oficial difundido este sábado, las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana configuran un escenario de máxima complejidad para las brigadas que trabajan en la zona, con jornadas de calor intenso, ráfagas de viento y riesgos de desprendimientos de rocas y árboles.

Desde la base operativa de Villa Futalaufquen se dispuso un refuerzo del monitoreo aéreo en los sectores con mayor actividad del fuego, con el objetivo de resguardar la seguridad de combatientes y equipos de apoyo logístico, tanto terrestres como náuticos y aéreos.

En ese marco, este sábado operan res helicópteros y cuatro aviones, mientras que 147 personas se encuentran abocadas a distintas fases del operativo en los frentes activos.

Las tareas en terreno se concentran en el refuerzo de fajas cortafuego realizadas con maquinaria vial para frenar la propagación de las llamas sobre el bosque nativo. El avance del incendio es sostenido y con comportamiento extremo, en un contexto agravado por arroyos secos que impiden la recarga de los equipos de bombeo, lo que complica la estrategia de contención.

Los sistemas de observación aérea, combinados con la información relevada por las brigadas, permitieron estimar que la superficie afectada supera las 10 mil hectáreas, con islas de vegetación que permanecen sin daños dentro del polígono incendiado.

Durante las primeras horas del día se registraron bancos de humo y nubosidad sobre lagos y laderas, aunque eso no impidió el inicio de las operaciones aéreas.

Por indicación del Comando Unificado, se sostienen además guardias nocturnas sobre la Ruta Provincial 71, con la participación de brigadistas vecinales, guardaparques, bomberos voluntarios y pobladores. El objetivo es contener focos secundarios que suelen generarse al atardecer por la dinámica descendente del incendio.

Restricciones y pedido a la comunidad

En un contexto de riesgo crítico de incendios a nivel regional y con múltiples eventos simultáneos, las autoridades reiteraron el pedido a la población para que se informe únicamente a través de canales oficiales y respete las medidas de prevención y las normas especiales de circulación.

La Ruta 71 permanece habilitada solo hasta el retén de Bahía Rosales, mientras que la Portada Norte continúa cerrada. La velocidad máxima en caminos internos es de 40 kilómetros por hora y los vehículos afectados al operativo tienen prioridad absoluta de paso.

También se dispusieron restricciones a la navegación recreativa en el Lago Futalaufquen, ya que el espejo de agua es utilizado para la recarga de los medios aéreos.

Desde el Comando Operativo Conjunto agradecieron el apoyo de fuerzas e instituciones nacionales y provinciales, entre ellas el Ejército Argentino, Gendarmería, Prefectura Naval, Vialidad Nacional y Provincial, Protección Civil del Chubut y la Federación de Bomberos Voluntarios, que coordina el despliegue en toda la provincia.

Las autoridades insistieron en que la mejor forma de colaborar es respetar las restricciones al uso del fuego y las normas de convivencia en las áreas habilitadas al público, para evitar la generación de nuevos focos en un escenario que sigue siendo altamente complejo.