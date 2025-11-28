Inauguran un moderno centro deportivo en Rodeo de la Cruz gracias al programa municipal G.E.N.

Se realizará una nueva edición de “Guaymallén Emprende Negocios” este viernes 28 de noviembre en Rodeo de la Cruz.

Guaymallén vuelve a apostar por el fortalecimiento del comercio local con una nueva edición de G.E.N. “Guaymallén Emprende Negocios”, que se realizará el viernes 28 de noviembre en Rodeo de la Cruz. En esta oportunidad, el programa será escenario de la inauguración del World Gym Club, ubicado en Carril Ponce 64, una inversión impulsada por el emprendedor Fabián Villarruel.

El nuevo centro deportivo ya cuenta con 1.500 m² habilitados y se prepara para una segunda etapa de expansión que incorporará 1.300 m² adicionales. Esa ampliación sumará salones para crossfit, tela, yoga aéreo, escalada, calistenia y más actividades. También incluirá consultorios de nutrición y kinesiología, con la intención de consolidarse como un espacio integral de entrenamiento y bienestar donde los usuarios puedan acceder a múltiples servicios en un mismo lugar.

Durante la jornada de apertura, el gimnasio recibirá a SID, un emprendimiento textil de Guaymallén que presentará su línea de indumentaria fitness y deportiva. Los vecinos están invitados a participar desde las 20 h.

Guaymallén: objetivos y alcance del programa G.E.N. El programa G.E.N. es una iniciativa municipal destinada a acompañar y potenciar la apertura de nuevos comercios locales mediante eventos de activación conjunta con emprendedores y artesanos del departamento. La propuesta busca transformar una inauguración tradicional en una experiencia comunitaria de alto impacto, que permita posicionar al comercio anfitrión, dar visibilidad a los emprendimientos participantes y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Impulsado por la Subdirección de Desarrollo Económico y coordinado por las áreas de Desarrollo Local Comercial y Rural y Desarrollo Emprendedor, el programa cuenta con la participación de las delegaciones municipales. Está dirigido a comercios en proceso de apertura o recién inaugurados, así como a emprendedores registrados cuyos productos se ajusten a la identidad del local anfitrión.