Impactante: un camión se quedó sin frenos y chocó contra un árbol en plena calle Yrigoyen
El conductor del camión decidió subir a la vereda y frenar contra un árbol para evitar un accidente mayor en una zona transitada de la Ciudad de Mendoza.
Un camión de una empresa constructora protagonizó un accidente este martes en calle Hipólito Yrigoyen, a metros de la intersección con Echeverría, en la Ciudad de Mendoza, cuando sufrió una falla en los frenos y terminó impactando contra un árbol en la vereda.
El vehículo circulaba a baja velocidad y, al acercarse al semáforo que se encontraba en rojo, el conductor advirtió que no podía frenar. Ante la fila de autos detenidos, tomó la decisión de subirse al puente de la pastelería Miss Mary para evitar un choque múltiple.
En la maniobra, el camión golpeó un cartel ubicado en el cantero de la acequia y finalmente se detuvo contra un árbol. El parabrisas del vehículo quedó astillado, aunque el vehículo sólo presentó daños superficiales.
El conductor resultó ileso y no se registraron otros damnificados. Directivos de la empresa propietaria del camión acudieron al lugar y remarcaron que sus choferes reciben capacitación en manejo defensivo y preventivo.
Tras el hecho, la zona fue delimitada con conos para evitar complicaciones en el tránsito, ya que parte del camión quedó sobre la calzada. La unidad será retirada del lugar y sometida a un análisis mecánico para determinar las causas exactas de la falla en los frenos.