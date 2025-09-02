Impactante: un camión se quedó sin frenos y chocó contra un árbol en plena calle Yrigoyen

El conductor del camión decidió subir a la vereda y frenar contra un árbol para evitar un accidente mayor en una zona transitada de la Ciudad de Mendoza.

El camión impactó contra un cartel y un árbol en la vereda de calle Yrigoyen. El parabrisas quedó astillado.

Un camión de una empresa constructora protagonizó un accidente este martes en calle Hipólito Yrigoyen, a metros de la intersección con Echeverría, en la Ciudad de Mendoza, cuando sufrió una falla en los frenos y terminó impactando contra un árbol en la vereda.

El vehículo circulaba a baja velocidad y, al acercarse al semáforo que se encontraba en rojo, el conductor advirtió que no podía frenar. Ante la fila de autos detenidos, tomó la decisión de subirse al puente de la pastelería Miss Mary para evitar un choque múltiple.

En la maniobra, el camión golpeó un cartel ubicado en el cantero de la acequia y finalmente se detuvo contra un árbol. El parabrisas del vehículo quedó astillado, aunque el vehículo sólo presentó daños superficiales.

Choque de un camión en calle Yrigoyen El camión de una constructora perdió los frenos y terminó contra un árbol frente a una pastelería. No hubo heridos. MDZ

El conductor resultó ileso y no se registraron otros damnificados. Directivos de la empresa propietaria del camión acudieron al lugar y remarcaron que sus choferes reciben capacitación en manejo defensivo y preventivo.