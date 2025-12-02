Iguazú-Lima: nuevo vuelo une dos imponentes destinos turísticos de Latinoamérica

El vuelo inaugural directo entre las ciudades de Lima , Perú e Iguazú arribó al aeropuerto internacional Cataratas el lunes a las 18:00. La ruta aérea es operada por la empresa Flybondi . El vuelo cubrirá la ruta los días domingo; lunes; miércoles y viernes.

La aeronave fue recibida por el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa, el intendente de Puerto Iguazú , Claudio Filippa, entre otras autoridades provinciales y locales. El vuelo inaugural llegó con ocupación total, impulsado en parte por la final de la Copa Libertadores de América que se disputó el pasado sábado en la Capital peruana que coronó a Flamengo como nuevo campeón.

La apertura de esta ruta representa una nueva oportunidad para incrementar el flujo de turistas internacionales hacia Puerto Iguazú , especialmente aquellos que ingresan a Sudamérica a través del aeropuerto limeño. “La verdad que estamos felices, es un día muy importante para nosotros”; dijo el ministro Arrúa.

Explicó que este paso implica asumir responsabilidades conjuntas para garantizar la continuidad de la conexión aérea. “Es un desafío para nosotros, un compromiso para poder justamente sostenerlo, para poder trabajarlo juntos, previo a una temporada también que está arrancando ahora. Contentos de poder estar arrancando la temporada de verano, si se quiere, con esta noticia tan importante”.

Destacó que la inauguración del vuelo coincide con anuncios de inversión en el aeropuerto local, donde se ejecutará una obra estimada en más de 6 millones de dólares por parte de Aeropuertos Argentina. “Siempre con el acompañamiento del gobierno provincial”.

Arrúa detalló que se activarán acciones promocionales dentro de la terminal. “Siempre solemos hacer activaciones, presentaciones de productos. Le pedimos siempre los municipios que vengan y que cuenten también cuáles son sus ofertas turísticas, cómo las están preparando y cómo las ofrecen para los turistas que llegan a Iguazú. Hoy será un recibimiento especial”, afirmó.

El ministro resaltó el alcance internacional de la red aérea conectada a Lima. “Son más de 70 destinos internacionales, más de 23 países. Bueno, una conectividad…”, dijo. “Un aeropuerto que en el 2024 tenía un pico de más de 30 millones de pasajeros durante todo ese año. Este año se perfila a aumentar ese número. Conectividades que vienen de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Bueno, todo eso queda un poco más cerca para los turistas de esas partes del mundo que quieran venir a Puerto Iguazú”, agregó.

El intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, calificó como “un día de mucha alegría” el arribo del vuelo inaugural Lima–Puerto Iguazú. Tras recibir a los pasajeros del vuelo inaugural proveniente de Lima, Filippa resaltó la importancia estratégica de esta nueva ruta. “A partir de aquí vamos a conectar a Iguazú con el mundo. El jefe comunal dio que esta conexión traerá numerosas oportunidades futuras, tanto para el turismo como para la llegada de nuevas líneas aéreas interesadas en operar en el destino.

Sector internacional

Aeropuertos Argentina anunció el desarrollo de nuevas áreas de embarque y arribos internacionales en el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, que demandará una inversión de 6,5 millones de dólares y permitirá hacer frente al aumento del número de pasajeros, el crecimiento de las frecuencias y al establecimiento de nuevas rutas regionales. Este plan potenciará el desarrollo de la economía de la región y mejorará la experiencia de los usuarios.

Las obras de las áreas internacionales se ejecutarán durante 2026 y se realizarán en dos etapas para no afectar la operación del aeropuerto. El nuevo Embarque tendrá 3000m2, dos mangas y más puestos de Migraciones; en tanto, el sector de Arribos, contará con 4000m2 y máyor amplitud en el patio de valijas.

Estas intervenciones forman parte del plan estratégico de obras que se viene realizando en este aeropuerto que dejará una terminal completamente nueva. Con más y mejores servicios al pasajero y a las líneas aéreas que operan, tanto en el segmento de los vuelos domésticos como internacional.; especifica economis.com.ar

Así, el Aeropuerto Internacional de Iguazú cuenta hoy con 18.000m2 de terminal que incluyen 21 mostradores de check in. Nuevo y avanzado Sistema de Gestión de Equipajes (BHS – Baggage Handling System) que garantiza mayor rapidez y seguridad en el manejo de las maletas. 6 locales comerciales, 6 locales gastronómicos, 3 puertas de embarque, 2 mangas, 3 cintas de equipaje y más seguridad y confort para los usuarios.

El proyecto de obras se presentó durante un acto en la terminal del aeropuerto en el que estuvieron presentes el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el director de Infraestructura por Aeropuertos Argentina, Lucas Monsalvo; el gerente general de la Unidad de Negocio Este de Aeropuertos Argentina, Estanislao Aleman, representantes de la comunidad aeroportuaria local y del sector público.

“Este era un aeropuerto muy pequeñito y hoy nos encontramos con esta maravilla que es producto del esfuerzo de Aeropuertos Argentina, es una enorme inversión. La última, por lo que vi, 6,5 millones de dólares en esta última inversión para que podamos trabajar en conjunto con las líneas aéreas. Porque más vuelos significa mejor calidad de vida para los misioneros”. Y agregó “estoy muy contento por este nuevo aeropuerto”, expresó el Gobernador misionero durante sus palabras en la apertura del acto.

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina destacó que las inversiones encaradas por Aeropuertos Argentina tienen como objetivo fundamental dotar a las terminales, como la de Iguazú, con la infraestructura necesaria para poder hacer frente a un crecimiento sostenido en el número de pasajeros y de operaciones de las líneas aéreas. “Desde Aeropuertos Argentina estamos comprometidos en llevar adelante todas las obras de infraestructura necesarias para brindarles a las líneas aéreas y a los pasajeros los mejores servicios y bienestar. Con un plan como el que presentamos hoy, aspiramos a que el aumento en la cantidad de pasajeros no encuentre impedimentos en las terminales para seguir creciendo”. El CEO de Aeropuertos Argentina resaltó que para alcanzar ese objetivo “es fundamental el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado”.

Además, en el marco del acto se habilitó un espacio de Partidas Internacionales que permitió atender el nuevo vuelo internacional de Flybondi Lima-Iguazú. Dicha ruta tiene una frecuencia de dos vuelos semanales (lunes y viernes) y es operado por un Boeing 737 con capacidad para 189 pasajeros.

Iguazú es un punto estratégico de la región con fuerte aumento en el movimiento de pasajeros. Entre enero y octubre de este año ya pasaron 1.469.532 pasajeros, lo cual representa un crecimiento del 23,86% respecto del mismo período de 2024. El año pasado se registraron 1.505.445 pasajeros totales.

Estas mejoras consolidarán a este Aeropuerto como una puerta de entrada moderna y eficiente a una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo. Preparada para recibir un mayor flujo de turistas nacionales e internacionales y para el sostenido crecimiento de pasajeros, impulsando la conectividad aérea de la provincia. Su nueva infraestructura promete una experiencia de viaje más cómoda, segura y eficiente para todos los usuarios.