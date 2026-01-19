Hubo hasta cuatro horas de demora para cruzar a Chile en el complejo Los Libertadores

Durante este lunes se reportaron demoras en casi todos los horarios pero por la tarde se tensionó el complejo. La medida que tomaron para evitar que colapse.

Desde el túnel a Los Libertadores hay 4 kilómetros de fila y 180 minutos de espera, en un inicio de semana con fuerte movimiento turístico.

Este lunes, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a registrar importantes demoras. Las mismas se advirtieron prácticamente en todos los horarios pero cerca de las 17 la fila para ingresar al Complejo Los Libertadores en el lado chileno ya era de 4 horas, generando una larga espera para los argentinos de la segunda quincena.

Es a raíz de esto que desde Gendarmería informó que a partir de las 17.15 comenzó un aparcamiento de vehículos en el parador Los Penitentes, que se iba a extender por el lapso de una hora pero terminó concluyendo a las 19.30. Esto con el objetivo de descomprimir el complejo Los Libertadores y evitar el colapso.

La larga fila de vehículos en el paso a Chile Larga fila de vehículos en el paso a Chile Larga fila de vehículos en el paso a Chile Según la información oficial, el mayor congestionamiento se da del lado chileno, mientras que en el sector argentino, a la altura de Roque Carranza, las demoras son sensiblemente menores y rondan los 50 minutos, motivados por los turistas que vienen regresando tras el cierre de sus vacaciones.

Aun así, el tránsito lento del otro lado del túnel termina impactando en todo el corredor internacional y obliga a los viajeros a armarse de paciencia.

El paso se encuentra habilitado las 24 horas para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.