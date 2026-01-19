Hubo hasta cuatro horas de demora para cruzar a Chile en el complejo Los Libertadores
Durante este lunes se reportaron demoras en casi todos los horarios pero por la tarde se tensionó el complejo. La medida que tomaron para evitar que colapse.
Este lunes, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a registrar importantes demoras. Las mismas se advirtieron prácticamente en todos los horarios pero cerca de las 17 la fila para ingresar al Complejo Los Libertadores en el lado chileno ya era de 4 horas, generando una larga espera para los argentinos de la segunda quincena.
Es a raíz de esto que desde Gendarmería informó que a partir de las 17.15 comenzó un aparcamiento de vehículos en el parador Los Penitentes, que se iba a extender por el lapso de una hora pero terminó concluyendo a las 19.30. Esto con el objetivo de descomprimir el complejo Los Libertadores y evitar el colapso.
La larga fila de vehículos en el paso a Chile
Según la información oficial, el mayor congestionamiento se da del lado chileno, mientras que en el sector argentino, a la altura de Roque Carranza, las demoras son sensiblemente menores y rondan los 50 minutos, motivados por los turistas que vienen regresando tras el cierre de sus vacaciones.
Aun así, el tránsito lento del otro lado del túnel termina impactando en todo el corredor internacional y obliga a los viajeros a armarse de paciencia.
El paso se encuentra habilitado las 24 horas para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación.
La circulación de este domingo
A lo largo de la jornada de este domingo, el paso mostró el mismo nivel de tensión por la alta confluencia de vehículos. Circularon más de 14 mil personas en casi 3.000 vehículos.
Fueron 6.964 las personas que ingresaron por Roque Carranza en 1.419 vehículos y 47 colectivos. Mientras que otras 7.090 cruzaron a Chile por Los Libertadores en 1.502 vehículos y 44 colectivos.