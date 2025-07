Hospital Garrahan: convocan una nueva marcha de velas para este jueves

Este jueves, trabajadores del Hospital Garrahan volverán a realizar una marcha de velas bajo la consigna “el Garrahan no se apaga” en el microcentro porteño. Estarán presentes todo el personal médico y no médico de la institución y artistas como la actriz Cecilia Roth.

"Nos encaminamos a iniciar el Mes de las Infancias: y no bajamos los brazos de nuestro reclamo", declaró el gremio en cuenta de Instagram. "Todavía el gobierno nacional no nos escucha: el apoyo social crece, la conciencia y el corazón del equipo de salud están más juntos que nunca, pero las autoridades no responden", agregaron.