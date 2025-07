Qué dijo el mendocino que logró frenar la cremación de Locomotora Oliveras

“Creo que el cuerpo habla, y creo que ese cuello y esos trapecios se parecían más al Pilar de Springboks que a lo de una mujer, y eso es esteroide anabólico”, afirmó Parodi quien explicó que su denuncia se basa en la preocupación sobre la expansión sin control del uso de sustancias dopantes. “Este es el enlace final, pero ya han muerto muchos chicos anónimos por el consumo de esteroides”, sostuvo. También apuntó contra la falta de control estatal: “No hay laboratorios acreditados por la Agencia Mundial de Antibióticos en la Argentina, no hay control en el fútbol. Esto lo sabe [Javier] Milei porque le presentamos la nota en diciembre”.

El fisicoculturista fue enfático al vincular el consumo de anabólicos con graves consecuencias para la salud: “Ha pasado eso, ha pasado infarto y neocardio. Te rompe por dentro. Es una droga. El mensaje tiene que ser claro: hay que ir a la verdulería, no a la farmacia. El doping mata”.

Suplementos: entre el negocio y la ilegalidad

Parodi denunció además que en los gimnasios existe una circulación encubierta de esteroides. “Generalmente se los engaña a los chicos diciéndoles que les van a dar suplementos. Algunos son de venta libre, pero la papota fuerte no se promociona”, señaló. Y explicó: “Los esteroides no te los van a promocionar ni te los van a vender. Eso es todo un código para conseguir lo demás. Está absolutamente descontrolado. Corre riesgo la salud de muchos jóvenes que están consumiendo y no saben lo que están consumiendo”.