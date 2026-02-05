Horarios, infraestructura y olvido: por qué colapsó el paso Pehuenche

El paso Pehuenche une Malargüe con Talca. El camino ofrece un paisaje único, sin embargo el fin de semana el complejo colapsó por el cierre del Cristo Redentor y las personas que intentaban cruzar tuvieron hasta ocho horas de demora. El hecho dejó al descubierto un problema que los vecinos y prestadores turísticos de la zona viven a diario.

En el paso Pehuenche confluyen una serie de factores que lo convierten -en algunos momentos- en un verdadero caos. En primer lugar, las aduanas no están unificadas, los horarios de atención son restringidos todo el año, hay pocas casillas de atención y del lado argentino hay falencias de servicios en Las Loicas donde está asentado el control.

Cuando se cruza de Argentina a Chile por el paso Cristo Redentor, los trámites se hacen de un solo lado de la frontera. De Argentina a Chile en Los Libertadores (Chile) y de Chile a Argentina en Roque Carranza de Horcones (Argentina).

En el paso Pehuenche hay que pasar por los complejos fronterizos de los dos países y tener en cuenta los casi 62 kilómetros que los separan en una ruta plagada de curvas para calcular llegar a tiempo de un lado a otro para hacer el papeleo.

La primera limitación del paso Pehuenche es la restricción horaria de atención. Mientras Cristo Redentor en verano está abierto todo el día y en invierno está cerrado en la noche por las bajas temperaturas, Pehuenche tiene horarios restringidos todo el año que cubren solo doce horas: en una época del año de 9 a 19 y en otra temporada de 8 a 20. Este punto limita la cantidad de personas que pueden hacer aduana.

La restricción horaria está dada por un problema de servicios. Del lado argentino, en Las Loicas el servicio eléctrico se corta a las 21 y es imposible seguir atendiendo en las casillas después de esa hora. El ingreso de personas se corta un par de horas antes para que alcancen a hacer los trámites.

laguna de maule en chile paso pehuenche La laguna del Maule en el camino del paso Pehuenche en invierno. Gabriela Sanchez /MDZ

Dos aduanas y falencias en la infraestructura

Hace unos años se intentó hacer un control unificado en Chile, donde la infraestructura es más moderna y amplia pero los reclamos del personal -y la pandemia de Covid- obligaron a las autoridades a desdoblar el complejo.

Las inclemencias climáticas del fin de semana, expusieron las falencias en la infraestructura. Las personas tuvieron que hacer interminables filas bajo el sol y después bajo la lluvia.

En los edificios no había agua, por lo tanto, no había sanitarios para que los viajeros pudieran usar después de un largo viaje y en algunos momentos hasta ocho horas de espera.

Los dos complejos tienen pocas casillas de atención porque generalmente la afluencia de personas es baja y no están preparados para una catarata de gente como la que llegó el domingo al paso Pehuenche.

paso pehuenche en invierno El paso Pehuenche ofrece un paisaje único. Gabriela Sanchez /MDZ

Nueve años de olvido

El año pasado, el gobernador de la Región del Maule organizó el XXIV Comité de Integración Pehuenche 2025 Chile-Argentina. Hacía nueve años que las autoridades de los dos países no se sentaban a conversar sobre los problemas y las soluciones del paso fronterizo.

Tanto el gobernador de la Región del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez, como el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo coincidieron en la necesidad de que las autoridades nacionales deleguen poderes en las provincias para tener decisión sobre los pasos fronterizos ya que de nada sirven los acuerdos y las intenciones si no hay presupuesto y compromiso real político.

Alfredo Cornejo, Pedro Pablo Álvarez Salamanca, gobernador del Maule El gobernador mendocino Alfredo Cornejo junto a Pedro Pablo Álvarez Salamanca, gobernador del Maule.

“El Pehuenche tiene todo para ser una alternativa real al Cristo Redentor, pero sigue limitado, por ejemplo con su horario restringido y el paso de apenas cinco camiones diarios. No alcanza, frena el crecimiento de nuestras economías regionales. Han pasado muchos años con pocos avances, lo que refleja el desinterés de los gobiernos nacionales en un tema central para el transporte, el turismo y el desarrollo económico. Necesitamos un trabajo articulado de ambos países, aduanas, migraciones y todos los organismos nacionales para avanzar con hechos”, dijo Cornejo en ese momento.

Cerrado aunque haya buen tiempo

Una de las denuncias reiteradas de prestadores turísticos y vecinos de la zona de paso Pehuenche es la cantidad de días que está cerrado aunque haya buen tiempo. Según los datos de los emprendedores, en 2024, el paso estuvo cerrado 150 días.

De hecho cuando cruzó la comitiva argentina a Chile para participar del XXIV Comité de Integración Pehuenche 2025 Chile-Argentina, oficialmente el paso Pehuenche estaba cerrado pero se encapsuló a todos los vehículos y pudieron cruzar.

Ese día el sol brillaba en un cielo sin nubes y la ruta estaba despejada, sin embargo la barrera estaba baja y nadie podía circular. Ni siquiera los turistas que no tenían intenciones de ir a Chile y solo querían ir a complejos turísticos del lado argentino.