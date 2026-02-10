"Honor y gloria": cinco veteranos mendocinos de la Guerra de Malvinas volverán a las islas

El lunes 2 de febrero el departamento de Maipú desarrolló su Fiesta de la Vendimia llamada "Legado de nuestra historia". Más allá de la temática principal, hubo un momento completamente emotivo para los vecinos. Antes de comenzar la historia vendimial, se dio a conocer un impactante regalo para cinco veteranos de la Guerra de Malvinas que podrán viajar nuevamente a las islas.

Tres de los cinco protagonistas de esta aventura llena de ilusión, miedo y emoción son Mario Olguín , Daniel Suárez y Daniel Carreras , quienes ofrecieron su palabra a MDZ , en compañía de Cristina García , hermana de Jorge Osvaldo García, un soldado caído en Malvinas.

Antes de prepararse para una vuelta a las tierras tan preciadas por ellos y todo un país, Daniel Suárez recordó su primer acercamiento al territorio: "Cuando pienso en 1982, me acuerdo del momento que nos informaron que íbamos a desembarcar en Malvinas. El 28 de marzo, al Batallón de Infantería de Malvinas nos embarcan en el Rompehielos Irizar sin saber a dónde íbamos y el 30 de marzo nos pasaron un comunicado diciendo que íbamos a desembarcar y tomar las Islas Malvinas. Fue una mezcla de miedo y orgullo".

Por su lado, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Mario Olguín confesó estar preparándose para este evento y dio a conocer su objetivo personal en el mismo: "Voy con el propósito de hacer un homenaje a quienes dieron su vida por la Patria y me preparo para eso".

Además, acotó que se encuentran realizando terapias grupales e individuales con Gisela Bruno, licenciada en Psicología, a modo de preparación previa y en conjunto con sus amigos y compañeros del Museo: "Es muy difícil, todos decimos que vamos a Malvinas y nos vamos a sostener uno con otro pero, en definitiva no sé si vamos a poder porque cada uno va a tener su proceso y su forma de tomar este viaje".

VETERANOS DE MALVINAS MUSEO EN MAIPÚ-14 El municipio otorgó un viaje para cinco veteranos del Museo de Malvinas. Milagros Lostes - MDZ

Por otro lado, Daniel Carreras no dudó en sincerarse y asegurar que no pensó poder concretar un viaje como este y la forma en que tomó el regalo: "No va a ser fácil, nos habíamos convencido de que no íbamos a volver nunca más a Malvinas, pero esta es una oportunidad que Matías Stevanato nos dió, la vamos a aprovechar". Y luego sumó que "va a ser algo muy fuerte, muy duro" porque visitarán el cementerio donde quedaron sus "hermanos de la vida" a 44 años de ese momento.

VETERANOS DE MALVINAS MUSEO EN MAIPÚ-34 Indumentaria de diferentes soldados de la Guerra de Malvinas. Milagros Lostes - MDZ

El recuerdo más doloroso

Sobre aquellos soldados caídos que actualmente se encuentran en el Cementerio de Darwin dentro de las Islas Malvinas, Carreras aportó un recuerdo conmovedor: "Cuando entramos a las Fuerzas Armadas hicimos un juramento: defender la Patria hasta perder la vida. Nosotros defendimos la Patria y volvimos, pero los que quedaron cumplieron a rajatabla, dieron la vida por la Patria y será un placer ir a rendir un homenaje a esas 649 cruces que lo dieron todo".

Acompañados de Cristina García, planean dejar rosarios celestes y blancos en el Cementerio de Darwin como recuerdo de su paso por el lugar; respecto a esta idea, consideran tomar la ayuda del colegio Pablo Nogués ya que alumnos del mismo se ofrecieron a acompañar el proceso previo y otorgar todo lo necesario.

VETERANOS DE MALVINAS MUSEO EN MAIPÚ-38 Tierra real oriunda de las Islas Malvinas. Milagros Lostes - MDZ

A poco menos de 10 meses de poner sus pies nuevamente en las Islas Malvinas, todo el grupo de veteranos se prepara para un evento que cambiará sus vidas para siempre. Lejos de ser un viaje de placer, la travesía de vuelta a las islas será una situación que conectará a los veteranos con su ser joven que llegó en 1982 y vivió tan dolorosos momentos con el objetivo de cuidar territorios nacionales.

VETERANOS DE MALVINAS MUSEO EN MAIPÚ-43 Cruz de Jorge Osvaldo García en el Museo de Malvinas. Milagros Lostes - MDZ

Un viaje inesperado al pasado: los detalles del regreso a Malvinas

El viaje se llevará a cabo en 2026, precisamente se espera que pueda lograrse en el mes de noviembre debido a que se trata de la mejor época del año para viajar al Sur Argentino y considerando los trámites pertinentes a realizar. Por el momento, cada persona que viajará está tramitando su pasaporte para el viaje que partirá desde el país vecino de Chile.

VETERANOS DE MALVINAS MUSEO EN MAIPÚ-5 Daniel Suárez, Mario Olguín, Daniel Carranza y Cristina García. MILAGROS LOSTES - MDZ

Gracias a la iniciativa, se logró concretar el regalo de viajes a las Islas Malvinas para cinco veteranos de guerra que viven en el departamento y han sido los fundadores del Museo Huellas de Malvinas ahí mismo.