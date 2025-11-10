HIGEA cumplió 10 años de compromiso con la salud: mirá quiénes estuvieron en el festejo
El centro médico especializado en patologías gastrointestinales celebró 10 años con socios, colaboradores, obras sociales, familiares y amigos.
Hace 10 años, cuatro profesionales de la salud fundaron HIGEA, una clínica especializada en el diagnóstico y tratamiento de patologías gastrointestinales y hepáticas. Actualmente, la atención se amplió a un centro médico en el que ofrecen sus servicios distintos especialistas.
El viernes celebraron una década de trabajo en el salón Cóndor del hotel Hilton junto a amigos, familiares, colaboradores, representantes de obras sociales y profesionales que se han formado a lo largo del tiempo en la institución.
10 años de historia
Bajo la premisa “Prevención para una mejor calidad de vida”, HIGEA creció en Mendoza como un centro de referencia de diagnóstico y tratamiento de patologías gastrointestinales y hepáticas. De los casi 80 profesionales que trabajan a diario en los dos establecimientos, 19 son gastroenterólogos.
Los socios de HIGEA coinciden en un punto: la calidad del recurso humano hace del instituto un lugar de referencia. Y este vínculo se notó durante la celebración. Abrazos, cánticos, sonrisas y hasta algunas lágrimas de emoción se vieron durante la cena que fue un momento de reencuentro, reconocimiento y festejo.
Actualmente, HIGEA cuenta con dos establecimientos: Diagnóstico y Tratamiento Gastroenterológico en 9 de Julio 2221 y el Centro Médico en 9 de Julio 2019. En total, trabajan unas 80 personas y reciben más de 25 obras sociales y prepagas, entre ellas PAMI y OSEP. También trabajan con equipos interdisciplinarios para patologías complejas.
HIGEA, más que un instituto
“HIGEA es una construcción colectiva, empezamos cuatro personas y hoy somos más de 80. Hoy ofrecemos una infinidad de servicios y armamos un grupo humano del cual estamos orgullosos. Ir a trabajar y sentirnos respaldados por nuestra gente es un privilegio”, destacó el director, Raúl Beguier.
“Con el tiempo entendimos que había que ampliar los servicios y ofrecer un equipo interdisciplinario para darle una solución integral al paciente. Toda la gente que trabaja y confía en nosotros tiene la misma línea de trabajo”, agregó.
Además, destacó que el objetivo es crecer. “Queremos estar a la altura de las circunstancias de ser competitivos, sustentables y ser una oferta válida para la salud de la provincia en tiempo y forma. La salud es un derecho primario y todos los ciudadanos tienen derecho de acceder. Hoy nos toca desde el sector privado ofrecer servicios que alcancen a la mayoría de la población por eso abarcamos un abanico muy amplio de efectores y obras sociales. El sistema de salud es uno solo con vasos comunicantes y si una parte se cae, la otra no la puede sostener”, cerró el anestesiólogo.
Por su parte, uno de los socios resaltó la importancia de la investigación y la formación de jóvenes profesionales y estudiantes en HIGEA. “Hoy queremos disfrutar de estos 10 años y consolidar la empresa, la marca. Estamos muy embarcados en la investigación clínica, la vinculación con el Conicet, convenios con la industria farmacológica y en la formación de profesionales. Nosotros tenemos el equipamiento más nuevo del mercado, comparable con Buenos Aires y Europa pero nuestro orgullo está en el recurso humano”, dijo Roberto Perez Ravier.
Los reconocimientos
Durante la celebración de los 10 años de HIGEA hubo un espacio reservado para el reconocimiento de los profesionales de la salud que se destacaron por su trabajo, colaboración, formación especializada e intervención en jornadas de su disciplina.
