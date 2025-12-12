Hay demoras en la ruta 7 por el retiro del camión que volcó el jueves

Tras el fuerte vuelco ocurrido este jueves en alta montaña, este viernes se realiza el operativo para remover el camión chileno a la altura de Punta de Vacas.

Dos grúas trabajan coordinadas para retirar el camión que volcó en las cercanías de la Curva de la Soberanía.

Este viernes se registraron demoras en el corredor internacional debido al operativo para retirar el camión que ayer volcó tras impactar contra el cerro en la Curva de la Soberanía, a la altura de Punta de Vacas. Personal especializado trabaja desde la mañana para remover el rodado siniestrado, lo que obliga a interrumpir parcialmente la circulación.

El vehículo, un camión con patente chilena conducido por un chofer argentino, circulaba de oeste a este cuando el conductor perdió el dominio y terminó incrustándose contra la ladera. El siniestro, ocurrido en uno de los tramos más complejos de la alta montaña, generó preocupación entre los automovilistas que transitaban el sector.

vuelco montaña 2 Las primeras pericias señalan que el accidente habría estado vinculado al exceso de velocidad en un punto donde la traza exige maniobras muy precisas. El chofer sufrió un traumatismo grave y fue auxiliado por personal de emergencias. El test de alcoholemia dio negativo, por lo que se descartó consumo de alcohol.

El operativo de despeje de la ruta Retiro Camión Ruta 7 Gentileza Este viernes, el representante de la empresa de transporte y operarios especializados comenzaron los trabajos para cargar el camión en un carretón y retirarlo de la ruta. El procedimiento requiere maniobras lentas y coordinadas por el riesgo que implica mover un vehículo de gran porte en una curva estrecha.