Hay demoras en la ruta 7 por el retiro del camión que volcó el jueves
Tras el fuerte vuelco ocurrido este jueves en alta montaña, este viernes se realiza el operativo para remover el camión chileno a la altura de Punta de Vacas.
Este viernes se registraron demoras en el corredor internacional debido al operativo para retirar el camión que ayer volcó tras impactar contra el cerro en la Curva de la Soberanía, a la altura de Punta de Vacas. Personal especializado trabaja desde la mañana para remover el rodado siniestrado, lo que obliga a interrumpir parcialmente la circulación.
El vehículo, un camión con patente chilena conducido por un chofer argentino, circulaba de oeste a este cuando el conductor perdió el dominio y terminó incrustándose contra la ladera. El siniestro, ocurrido en uno de los tramos más complejos de la alta montaña, generó preocupación entre los automovilistas que transitaban el sector.
Las primeras pericias señalan que el accidente habría estado vinculado al exceso de velocidad en un punto donde la traza exige maniobras muy precisas. El chofer sufrió un traumatismo grave y fue auxiliado por personal de emergencias. El test de alcoholemia dio negativo, por lo que se descartó consumo de alcohol.
El operativo de despeje de la ruta
Este viernes, el representante de la empresa de transporte y operarios especializados comenzaron los trabajos para cargar el camión en un carretón y retirarlo de la ruta. El procedimiento requiere maniobras lentas y coordinadas por el riesgo que implica mover un vehículo de gran porte en una curva estrecha.
Como consecuencia del operativo, el tránsito avanza con demoras en ambos sentidos. Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal vial y prever tiempos adicionales en el cruce por alta montaña.