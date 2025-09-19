Havanna se viste de rosa en una campaña por la detección temprana del cáncer de mama

La iniciativa impulsada por Havanna y el Instituto Fleming busca incentivar y concientizar sobre la importancia de los chequeos tempranos.

En el marco del Mes Rosa, el cual se realiza todos los años en octubre, Havanna lanzó una iniciativa junto al Instituto Alexander Fleming para reforzar el mensaje sobre la vital importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

La campaña de Havanna y el Instituto Fleming por la detección del cáncer de mama La clásica marca de alfajores argentinos presentará una edición limitada de su alfajor de chocolate y dulce de leche, que en octubre abandona el emblemático envoltorio dorado para vestirse de rosa. El objetivo: invitar a reflexionar sobre la salud, el autocuidado y la necesidad de realizar controles periódicos.

Havanna mes de rosa Gentileza

El producto estará disponible en todos los locales de Havanna del país durante este mes y lleva como lema “Este mes, vos también pensá en vos”, una frase que busca generar conciencia con un mensaje directo y cotidiano sobre una enfermedad que afectó en 2022 a 2,3 millones de mujeres que fueron diagnosticadas con cáncer de mama y 670 000 fallecieron a nivel mundial.

El cáncer de mama se presenta en todos los países del mundo en mujeres de cualquier edad después de la pubertad, pero con tasas crecientes en etapas posteriores de la vida.