Hantavirus: el indicador sobre los casos que inquieta este año a los especialistas

El aumento de casos de hantavirus volvió a encender alarmas en el sistema sanitario, especialmente en provincias del centro del país. La inquietud no está puesta tanto en la cantidad de contagios , sino en la elevada letalidad que muestran las infecciones registradas en lo que va del verano, un fenómeno que todavía no tiene una explicación clara para los especialistas .

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió priorizar el seguimiento epidemiológico de la enfermedad. La decisión se conoció luego de confirmarse que durante 2025 la mortalidad asociada trepó al 33,6%, muy por encima de los valores históricos, que rondaban entre el 17% y el 20%.

En los últimos meses, once jurisdicciones notificaron al menos 86 casos, una cifra superior a la de años anteriores.

Aunque el hantavirus es una patología subregistrada, el dato que más preocupa es el salto en los fallecimientos: el año pasado se contabilizaron 28 muertes, un número que supera incluso registros de brotes previos de alto impacto.

Uno de los antecedentes más recordados es el brote de Epuyén, en Chubut, durante el verano 2018-2019, provocado por una variante de transmisión interhumana. En aquel episodio se confirmaron 34 contagios y 12 decesos. Sin embargo, la letalidad actual se ubica incluso por encima de aquellos niveles.

En apenas dos semanas de este año, murieron cuatro personas en la provincia de Buenos Aires, entre ellas una niña de 10 años.

En territorio bonaerense, las autoridades sanitarias confirmaron 33 casos, el doble que en igual período del año anterior, con una fuerte concentración en el área de La Plata. La subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud, Leticia Ceriani, advirtió que el incremento es “muy significativo” y sostuvo que, si bien la enfermedad tiene un comportamiento estacional, “este verano se observa una cantidad mucho más alta que en otros años”.

Variantes de hantavirus

En la Argentina circulan distintas variantes del virus hanta, entre ellas Andes y Laguna Negra, con genotipos que varían según la región. Algunas, como Andes Sur y Buenos Aires, pueden transmitirse de persona a persona. Por el momento, no se conoce con precisión qué variantes predominan en los casos más recientes, aunque ya se identificaron genotipos Buenos Aires y Lechiguanas en pacientes bonaerenses.

Desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) señalaron que todos los escenarios vinculados al hantavirus “son preocupantes” y admitieron que aún no hay certezas sobre las razones del aumento de la letalidad. Los especialistas remarcan que los focos más activos se concentran en el delta del Paraná, la región pampeana y el Gran La Plata.

El contagio se produce principalmente por el contacto con roedores silvestres, como el ratón colilargo, que eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las heces. La complicación más grave es el síndrome cardiopulmonar, que comienza con síntomas generales y puede evolucionar en pocos días hacia un cuadro respiratorio severo.

Por eso, las autoridades insisten en la consulta precoz ante fiebre y antecedentes de posible exposición, y refuerzan las medidas de prevención: control ambiental, limpieza del peridomicilio, ventilación de espacios cerrados y desinfección adecuada.