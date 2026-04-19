Hallazgo histórico en Chubut: descubren al Bicharracosaurus, un dinosaurio de 160 millones de años

Un equipo de paleontólogos del Conicet y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio anunció el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio en Chubut. Se trata del Bicharracosaurus dionidei , un saurópodo herbívoro que habitó la Patagonia hace aproximadamente 160 millones de años, durante el período Jurásico.

Los estudios preliminares indican que este ejemplar habría medido entre 15 y 20 metros de longitud y pesado entre 12 y 25 toneladas. Los restos fueron encontrados en el área de Cañadón Calcáreo , en el noroeste provincial, una zona reconocida por su valor paleontológico.

La historia del descubrimiento comenzó gracias a Dionide Mesa, un baqueano y productor rural de la región, quien advertía desde hace tiempo sobre la presencia de huesos fósiles en el campo. Según relataban los investigadores, solía señalar distintos puntos diciendo: “Acá hay un bicharraco”.

Ese apodo popular terminó dando origen al nombre científico de la especie. El término dionidei fue incorporado como homenaje a Mesa, cuya colaboración permitió localizar restos de enorme importancia científica.

Entre los fósiles recuperados se encontraron partes relevantes de la columna vertebral, incluidas vértebras cervicales y dorsales, sectores del sacro y fragmentos de la cola. Estas piezas permitieron reconstruir parte de la anatomía del animal.

La clave de este descubrimiento para la paleontología

José Luis Carballido, investigador del Conicet y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio, explicó que el fósil aporta información esencial sobre la evolución inicial de los saurópodos, los dinosaurios herbívoros gigantes que dominaron ecosistemas millones de años después.

Desde el museo señalaron que Bicharracosaurus integra el grupo Macronaria, linaje surgido en el Jurásico que luego se expandió hasta fines del Cretácico. Los registros de este grupo en el hemisferio sur correspondientes a esa etapa son escasos, por lo que el hallazgo tiene alto valor científico.

Además, los especialistas indicaron que la especie suma evidencia sobre la presencia temprana de linajes vinculados a la familia Brachiosauridae en el sur del planeta, un aspecto todavía poco documentado en el registro fósil mundial.