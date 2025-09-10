Hacktivismo y brain rot: cómo Bombardino manipula a tus hijos

Como padres, pensamos que nuestros hijos solo miran memes, juegan o ven videos divertidos. Recuerdo cuando mi hijo me mostró un meme sobre Gaza y pensé: “Es solo un chiste, no hay problema”. Pero pronto entendí que el hacktivismo y el brain rot están infiltrando sus pantallas , moldeando emociones y exponiéndolos a mensajes políticos y violentos sin que lo notemos.

Seguramente hayas oído hablar de hackers que atacan gobiernos o empresas. Hoy existe el hacktivismo , que combina activismo y tecnología para difundir mensajes políticos o sociales. Lo preocupante es que estos mensajes pueden llegar directamente a nuestros hijos a través de memes, videos o audios virales, disfrazados de entretenimiento aparentemente inocente.

Como padre, lo que más me alarma es cómo este contenido puede influir sin que los adolescentes se den cuenta, moldeando opiniones y emociones en una etapa clave de su desarrollo.

Un ejemplo extremo es “ Bombardino Crocodrilo”, un meme viral que representa un bombardero lanzando explosivos sobre niños en Gaza y Palestina. Sus frases en italiano, como “Siamo tutti Gaza” (“Todos somos Gaza”), no son solo palabras: son un mensaje emocional y político camuflado que se infiltra en las redes y que los adolescentes consumen sin percibirlo como propaganda.

No busca robar datos ni dinero; su objetivo es moldear emociones y generar influencia. La viralización convierte a los jóvenes en difusores involuntarios de hacktivismo, algo que muchos padres desconocemos hasta que lo vemos con nuestros propios ojos.

Brain rot: cómo los memes afectan la mente de los jóvenes

Este fenómeno se conecta con el concepto de brain rot, que describe el deterioro cognitivo causado por la exposición constante a contenido repetitivo y trivial. La universidad de Oxford lo eligió como palabra del año 2024. El exceso de estos contenidos afecta concentración, memoria y capacidad de pensar críticamente, especialmente en adolescentes.

Seguridad online para niños: nuestra responsabilidad

El hacktivismo no es un problema aislado. Países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos o Ucrania enfrentan campañas de desinformación y ciberataques que llegan hasta los hogares a través de memes y videos virales. Nuestros hijos conviven con un mini campo de batalla digital, donde política, violencia y propaganda se mezclan con entretenimiento.

No se trata de prohibir internet, sino de acompañar, supervisar y enseñarles a navegar de manera segura. Estar presentes protege su pensamiento crítico y los prepara para un mundo digital complejo.

Tip para padres: Hablá con tus hijos sobre lo que ven, revisa juntos los videos y memes que consumen, y explícales cómo diferenciar entretenimiento de manipulación digital. Pregúntales qué sienten y qué piensan de lo que miran; su opinión puede sorprenderte y enseñarte mucho.

* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo. Divulgador en Medios. Análisis criminológico aplicado a temas sociales de actualidad y seguridad.

linkedin.com/in/eduardo-muñoz-seguridad

[email protected]

IG: @educriminologo