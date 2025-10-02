Gritó "bomba" en un vuelo de Flybondi y causó pánico en Ezeiza: hubo demoras y reprogramación

Un pasajero gritó “bomba” en pleno embarque y se activó el protocolo. El avión de Flybondi fue aislado, revisado y volvió a programarse su salida hacia Salta.

Un pasajero de un vuelo de Flybondi gritó “bomba” en pleno embarque hacia Salta y se activó el protocolo en Ezeiza. Foto: NA / Archivo

Un tenso episodio obligó a activar este jueves el protocolo de seguridad en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Un avión de la compañía low cost Flybondi, que debía despegar rumbo a Salta, quedó demorado luego de que un pasajero gritara la palabra “ bomba” y pusiera en alerta a toda la tripulación.

La aeronave, identificada como LV-HKN y que operaba el vuelo FO 5164, tenía previsto salir a las 15. Sin embargo, tras el incidente, fue apartada de inmediato frente al cuartel de bomberos del aeropuerto. Allí se ordenó el descenso total de los pasajeros y se inició una exhaustiva revisión tanto del avión como de los equipajes.

El comunicado de Flybondi La medida, adoptada como parte del protocolo internacional para este tipo de amenazas, mantuvo en vilo a los viajeros durante varias horas. Finalmente, tras los controles de seguridad, se descartó la existencia de explosivos y la aeronave fue liberada para retomar su operación.

Desde la empresa aérea confirmaron que el vuelo fue reprogramado y que los pasajeros volverían a embarcar con salida prevista hacia Salta alrededor de las 19.