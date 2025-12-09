Golden Retriever: tras la "ola dorada", buscan convertir el récord en tenencia responsable

La escena fue tan extraordinaria como emotiva: el lunes 8 de diciembre, los Bosques de Palermo se tiñeron de dorado. Más de 2.397 Golden Retriever se reunieron en Plaza Berlín, convocados por el influencer Fausto Duperré, superando la marca lograda en Canadá (1.685 ejemplares) y dando lugar a uno de los encuentros caninos más multitudinarios del mundo.

Videos virales, familias reunidas, peludos felices… “La ola dorada”, como bautizaron sus organizadores, coronó a Buenos Aires como la sede del mayor encuentro global de la raza.

Pero mientras la agenda digital celebraba la hazaña, en el ambiente especializado surgió una lectura más profunda: “Esto no puede quedar en una foto histórica”

La presidenta del Golden Retriever Club Argentino (GRCA), Mónica Ferrari, fue categórica al analizar lo ocurrido . Con más de tres décadas dedicadas al estudio, crianza y preservación de la raza, consideró que el evento abre una oportunidad que no debe desperdiciarse.

“Este encuentro no debe quedar solo como un hito o una anécdota: tiene que servir para educar, acompañar y orientar”, sostuvo Ferrari. “El récord obtenido no es un punto final: es el inicio de un trabajo colectivo para que cada Golden viva plenamente, con salud y bienestar”, agregó.

Desde el GRCA participaron del encuentro y celebraron la masividad, pero remarcaron que un fenómeno de esta magnitud obliga a reforzar mensajes claves sobre tenencia responsable, selección ética de criadores y cuidados específicos de la raza.

Reunión de goldens en Palermo Se reunieron 2397 goldens en Palermo, alcanzando un récord mundial. X

Cinco características de los Golden Retriever

Ferrari detalló que el fanatismo que generan los Golden Retriever no es casual: se trata de una de las razas más versátiles y nobles del mundo.

Estas son, según la presidenta del GRCA, las cinco características que explican su popularidad:

Compañero familiar por excelencia: equilibrados, dulces y siempre dispuestos a integrarse a la vida cotidiana. Ideales para la actividad física: tienen energía, entusiasmo y una enorme predisposición al trabajo conjunto. Héroes naturales: son habituales en tareas de rescate gracias a su olfato, inteligencia y resistencia. Perros de asistencia: sensibles, confiables y altamente empáticos. Aprenden rápido y disfrutan del entrenamiento: su deseo de agradar los convierte en alumnos aplicados.

Pero esa combinación de virtudes hace que sean también una raza muy demandada… y por lo tanto, vulnerable a la cría indiscriminada, la moda y el desconocimiento.

golden retrievers X

Los cinco pilares que toda familia Golden debe cumplir

La preocupación de especialistas como Ferrari apunta a corregir malas prácticas que se repiten cada vez más entre dueños primerizos:

Control del sobrepeso: la raza tiene tendencia a engordar y eso afecta articulaciones, movilidad y calidad de vida. Reproducción responsable: la presidenta del GRCA fue tajante: “Nunca se debe criar sin estudios de salud. No es responsable buscar ‘novio/a’ sin controles de cadera, codos y una evaluación profesional.” Nunca pelarlos: su manto funciona como barrera térmica y protectora. Cortarlo altera su piel, su salud emocional y su termorregulación. Desmentir mitos: los llamados “parches calientes” no aparecen por bañarlos ni por jugar en el agua; suelen responder a cuestiones dermatológicas prevenibles. Elegir criadores responsables: buscar profesionales registrados, con estudios actualizados y prácticas éticas.

De la postal multitudinaria al compromiso a largo plazo

El encuentro impulsado por Duperré nació casi por casualidad tras ver una juntada de 150 Golden en Barcelona. En Buenos Aires, terminó desbordando expectativas y generando repercusión global.

Incluso sin la certificación oficial de Guinness (por los 38.000 dólares que cuesta la validación), el récord quedó inmortalizado en redes y medios. Pero para el Golden Retriever Club Argentino, el verdadero desafío empieza ahora.

Reunión de goldens en Palermo La ola dorada arrasó en Palermo. X

“Mi compromiso, como amante de la raza y como presidenta del GRCA, es asegurar que el Golden siga siendo ese compañero noble que todos admiramos. Eso solo será posible si cada familia asume su parte de responsabilidad”, afirmó Ferrari.

La “ola dorada” no solo dejó fotos espectaculares. También abrió una conversación que recién empieza: ¿estamos preparados como comunidad para cuidar a una de las razas más queridas del país?

Para los especialistas, el récord mundial no debe ser un trofeo: debe ser un llamado a un nuevo pacto entre criadores, familias y organizaciones, para garantizar que cada Golden Retriever del país crezca sano, feliz y protegido.