Georgia celebra su día de la Independencia con un concierto de gala y recepción en el Teatro Colón

La Embajada de Georgia en Argentina ofreció una recepción, que inició a las 11:30 h del día 22 de mayo, con un cóctel de bienvenida y el recibimiento a los invitados por parte del Embajador Gvaram Khandamishvili, su señora esposa Tamar Zurabishvili y la Ministra Consejera Tamar Lomadze.

Ya en el Salón Dorado, el embajador brindó un discurso en el que repasó los lazos históricos entre Georgia y Argentina, destacó que el 26 de mayo, Día de la Independencia de Georgia , coincidía con un día después del aniversario de la Revolución de Mayo argentina. Recordó que Argentina fue el primer país en reconocer a Georgia como Estado libre e independiente en 1919, por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, lo que cimentó los vínculos históricos entre ambos países.

Subrayó el valor de celebrar en el Teatro Colón , y agradeció al Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores de Georgia , a la Georgian Sinfonietta y al equipo de la embajada por hacer posible el evento. Señaló que el programa musical permitiría compartir con los presentes “un poco del sentir y del alma georgianos”. Hizo referencia al espíritu de Georgia , a sus 1700 años de cristianismo, y a sus tradiciones como la vitivinícola y triguera con 8000 años de antigüedad, colocándolos primeros en esas actividades.

Concierto

EL video del Concierto en el Teatro Colón

Mencionó también el rol de Georgia en la conectividad entre Asia y Europa, su compromiso con la paz y el derecho internacional, y la importancia estratégica de la región del Mar Negro. Cerró resaltando la madurez alcanzada en las relaciones bilaterales y la amistad entre ambos pueblos, con una alusión al vino, el fútbol y la política como temas comunes entre argentinos y georgianos.

GEORGIA 3 Concierto de la Georgian Sinfonietta, orquesta de cámara del Estado de Tbilisi bajo la dirección musical de Nurhan Arman. Gemtileza.

Tras sus palabras se dio paso al concierto de la Georgian Sinfonietta, orquesta de cámara del Estado de Tbilisi bajo la dirección musical de Nurhan Arman, que viene de hacer una gira por las provincias argentinas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y culminando en el Teatro Colón de La Ciudad de Buenos Aires. Fundada en 2008 es considerada una de las agrupaciones más destacadas de Europa del Este y es creadora del prestigioso “Festival Barroco de Tbilisi”. Interpretan música clásica y académica, abarcando un repertorio muy diverso que va desde el Barroco hasta la música contemporánea y compositores del siglo XX, destacando también sus raíces y tradiciones musicales caucásicas.

El programa estuvo dedicado a cuatro compositores georgianos:

Vazha Azarashvili [1936-2024] con la suite “Fotos de la antigua Tbilisi”: “Kinto”, “Mujambazi”, “El músico errante” .También del mismo compositor “Smidi”

Guia Kancheli [1935-2019] Dos Miniaturas para Orquesta de Cuerdas

Sulkhan Tsintsadze [1925-1991] Miniaturas para Orquesta de Cuerdas: “Indi-Mindi”, “Lale”, “La canción del Pastor”, “Suliko”

Alexi Machavariani [1913-1995] “Doluri”

Finalizado el concierto, la recepción continuó en los espacios aledaños al Salón Dorado. Los invitados degustaron los exquisitos vinos georgianos servidos con generosidad, y pudieron disfrutar de un menú servido por el equipo del hotel “Faena” que incluyó entradas variadas, carne de cordero, postre de chocolate y café. La presentación cuidada y el servicio acompañaron el tono elegante del encuentro.

GIORGIA 5 Embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili, su esposa Tamar Zurabishvili, Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fulvio Pompeo y Ministra Consejera de la Embajada de Georgia, Tamar Lomadze. Gentileza.

La elección del espacio respondió a la envergadura de la propuesta cultural, que la Embajada sostiene cada año en el marco de la conmemoración de su independencia, haciendo conocer las mejores expresiones de la cultura de Georgia, de la mano de su proactivo Embajador Gvaram Kandamishvili.

A toda Georgia desde Argentina con una copa de vuestro maravilloso vino en la mano

¡Feliz Día de la Independencia!