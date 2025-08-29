La fuga de gas se dio en medio de una obra de repavimentación del Metrobus de Juan B. Justo y, este viernes, sigue provocando cortes de tránsito.

La fuga de gas ocurrió mientras realizaban trabajos de mantenimiento en el Metrobus de Juan B. Justo, en Palermo.

La fuga de gas que el miércoles sorprendió a los vecinos del barrio porteño de Palermo, sigue generando inconvenientes en la zona este viernes. Precisamente hay cortes y desvíos en la calle Juan B. Justo, a la altura de Paraguay debido los trabajos que continúan realizando para frenar el escape de gas.

El incidente, provocado por la rotura accidental de un caño de media presión durante los trabajos de repavimentación del Metrobus Juan B. Justo, afectó la circulación y causó molestias a los vecinos debido al mal olor del gas a lo largo de dos jornadas.

A pesar de que la situación está siendo controlada, los trabajos de reparación y sellado del tubo dañado por parte de Metrogas continuarán, al menos, durante el fin de semana, según aseguran las fuentes a NA.

Mirá el video de la fuga de gas de este viernes Fuga de gas en Palermo: siguen los cortes de tránsito en la zona afectada

Este viernes, según pudieron reflejar con la cámara del canal A24, continúa la fuga de gas en la zona, aunque en menor medida a comparación del miércoles.