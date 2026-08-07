Fuertes vientos: extienden la suspensión de clases presenciales en dos zonas de Mendoza
Debido a los fuertes vientos, se extiende la suspensión de clases presenciales en dos lugares de Mendoza durante los turnos nocturno y vespertino.
La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en Malargüe y Potrerillos para los turnos vespertino y nocturno debido a los fuertes vientos registrados en dichas zonas este viernes 7 de agosto.
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza tras la suspensión de la presencialidad en las instituciones educativas.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.