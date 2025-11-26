Fuerte choque en Almagro: un colectivo de la Línea 2 impactó contra un camión y dejó 14 heridos
Un fuerte choque entre un colectivo de la Línea 2 y un camión provocó 14 heridos en el barrio porteño de Almagro.
Un grave choque ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Almagro, cuando un colectivo de la Línea 2 embistió a un camión que terminó volcando debido a la violencia del impacto. El siniestro tuvo lugar en la intersección de Colombres y Quito, donde el tránsito quedó completamente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.
Así fue el choque
Según informó el SAME, hasta el momento 14 personas fueron asistidas, de las cuales 8 debieron ser trasladadas a centros de salud. Entre los heridos se encuentran 2 menores de edad, que fueron derivados junto al resto de los pasajeros afectados al Hospital Ramos Mejía y al Hospital Durand.
En el lugar trabajaron varias dotaciones del SAME, Bomberos de la Ciudad y Policía de la Ciudad, quienes realizaron maniobras de rescate, contención y asistencia. Las autoridades señalaron que continúa el operativo para remover el camión volcado y garantizar la seguridad en la zona.
La zona del accidente
El tránsito permanece totalmente cortado sobre Colombres y Quito, lo que genera desvíos y demoras en las calles aledañas. Se recomienda a los conductores evitar el área hasta que finalicen los trabajos y se normalice la circulación.
Las causas del choque aún se investigan, y se espera que en las próximas horas se brinden más precisiones sobre el estado de los heridos y la reconstrucción del hecho.