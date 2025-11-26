Fuerte choque en Almagro: un colectivo de la Línea 2 impactó contra un camión y dejó 14 heridos

Un fuerte choque entre un colectivo de la Línea 2 y un camión provocó 14 heridos en el barrio porteño de Almagro.

Según informó el SAME, hasta el momento 14 personas fueron asistidas, de las cuales 8 debieron ser trasladadas a centros de salud.

Un grave choque ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Almagro, cuando un colectivo de la Línea 2 embistió a un camión que terminó volcando debido a la violencia del impacto. El siniestro tuvo lugar en la intersección de Colombres y Quito, donde el tránsito quedó completamente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Así fue el choque accidente en almagro X/@AleRamosTN Según informó el SAME, hasta el momento 14 personas fueron asistidas, de las cuales 8 debieron ser trasladadas a centros de salud. Entre los heridos se encuentran 2 menores de edad, que fueron derivados junto al resto de los pasajeros afectados al Hospital Ramos Mejía y al Hospital Durand.

En el lugar trabajaron varias dotaciones del SAME, Bomberos de la Ciudad y Policía de la Ciudad, quienes realizaron maniobras de rescate, contención y asistencia. Las autoridades señalaron que continúa el operativo para remover el camión volcado y garantizar la seguridad en la zona.

La zona del accidente Embed El tránsito permanece totalmente cortado sobre Colombres y Quito, lo que genera desvíos y demoras en las calles aledañas. Se recomienda a los conductores evitar el área hasta que finalicen los trabajos y se normalice la circulación.