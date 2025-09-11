"Fue una prueba de fuego": Nelson Castro, el único periodista argentino que estuvo en el atentado a las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001 el mundo se detuvo. Dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York en un atentado adjudicado a Al Qaeda que dejó cerca de 3.000 muertos. La caída de los edificios marcó quiebre en la historia, la política y también en la carrera de Nelson Castro , testigo directo de la tragedia.

A partir de ese día, Estados Unidos puso en marcha un nuevo esquema de seguridad global. Surgieron medidas como la Ley Patriota, mayores controles en aeropuertos y el inicio de la llamada "guerra contra el terrorismo", que incluyó la invasión a Afganistán y una nueva lógica de conflictos armados que se trasladan hasta hoy.

En ese escenario se encontraba Nelson Castro , médico, periodista y luego corresponsal , al menos no hasta este momento, ya que él mismo lo reconoce como el episodio que redefinió su carrera.

" La caída de las Torres Gemelas, para mí, marcó el comienzo del siglo XXI , en un momento en el cual se creía que las guerras no iban más, después de la caída del Muro de Berlín y demás. Demostró que la condición humana no cambia con sistemas, y fíjate vos las guerras que hubo desde el 2001", explicó en una entrevista para MDZ .

El reconocido periodista relató que la experiencia tuvo un costado profundamente personal: "Como yo siempre digo, yo había estado en el lugar donde impactó el segundo avión el día anterior, hablando con unos expertos analistas en temas de economía internacional. No es que eran amigos míos, pero los conocía, así que imaginate, yo dije: Mirá, impactó acá, se murieron, se salvaron".

Por qué el 11 de septiembre marcó su carrera

El recuerdo de ese momento lo marcó: "Fue una cosa muy fuerte, porque además yo tengo amigos allí y ese día me inquietó saber qué estaba pasando. Entre mis amigos tengo amigos médicos que estuvieron involucrados en todo el tema del rescate, del socorro y atención de las víctimas, así que fue una vivencia muy poderosa. Yo vi las bolsas negras porque pude acceder a algunos de los hospitales".

La cobertura también implicó un gran reto profesional: "Fue el desafío de darle exactitud y certeza a un acontecimiento sobre el cual había pocas certezas y se decían muchas cosas inexactas. Ahí me ayudaron —vuelvo otra vez a aquella beca en el año 85 del World Press— enormemente los contactos, 16 años después, que me dieron un surplus de información que la gente valoró".

A más de dos décadas de aquel día, el periodista argentino aún lo considera un punto de inflexión en su carrera: "Fue una cosa fantástica, fue también un agregado en mi carrera, digamos, porque obviamente en lo que era mi carrera la idea de las corresponsalías surgieron el 11 de septiembre de 2001. El hecho de ser yo ahí, en lo que terminó siendo el único periodista argentino de radio y de televisión que estaba en el lugar… fue una prueba de fuego que abrió una nueva veta en mi carrera".