Identifican restos de tres víctimas de los atentados del 11-S en Nueva York

Autoridades de Nueva York confirmaron la identidad de tres víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 gracias a mejoras en las técnicas de ADN.

Autoridades de Nueva York informaron que, gracias a los avances en tecnología de ADN, lograron identificar recientemente los restos de tres víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los análisis se realizaron sobre fragmentos recuperados hace más de dos décadas entre los escombros del World Trade Center.

Los restos identificados corresponden a Ryan Fitzgerald, de 26 años, quien trabajaba como comerciante de divisas; Barbara Keating, de 72 años, ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro, y una tercera mujer cuyo nombre no fue divulgado a pedido de su familia.

Avances en ADN permiten identificar a tres víctimas Las pruebas de ADN, ahora mejoradas, permitieron obtener resultados a partir de diminutos fragmentos hallados tras los ataques perpetrados por Al Qaeda, cuando aviones secuestrados se estrellaron contra las torres gemelas, provocando una tragedia que conmocionó al mundo.

Torres Gemelas .jpg Tecnología de ADN ayuda a reconocer restos de víctimas del 11 de septiembre De acuerdo con el diario Los Angeles Times, la oficina del médico forense de Nueva York explicó que durante años se realizaron múltiples intentos para analizar distintos restos, a medida que la tecnología de identificación genética evolucionaba. Los especialistas lograron finalmente superar las limitaciones provocadas por el deterioro del material genético debido al fuego, la exposición a la luz solar y la acción de bacterias.