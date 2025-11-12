Final feliz: apareció la perra que se perdió y por la que ofrecían un televisor como recompensa

La dueña había ofrecido un televisor como recompensa a quien ayudara a recuperar a la perra. Vecinos la encontraron y la devolvieron sin aceptar nada a cambio.

Después de una intensa búsqueda, Flor, la perra golden retriever que se había perdido en Mar del Plata, finalmente volvió a su hogar. La historia tuvo un cierre tan emotivo como solidario: la familia había ofrecido un televisor de 55 pulgadas, al no contar con dinero para ofrecer recompensa. Los vecinos que la encontraron se negaron a aceptarlo.

El caso se volvió viral tras la difusión del pedido desesperado de sus dueños, quienes rogaban por la aparición de su mascota extraviada el domingo pasado, justo durante el horario del superclásico. “No tenemos plata, pero sí un televisor de 55 pulgadas. Solo queremos que vuelva a casa”, decía el mensaje que recorrió redes y medios locales.

Un emotivo reencuentro con la perra La perra se escapó de la casa ubicada en el barrio San Martín, en la ciudad de Mar del Plata. En el momento en que se fue, la familia intentó atraparla, pero luego finalmente desapareció.

La respuesta no tardó en llegar. Un grupo de vecinos del mismo barrio encontró a Flor vagando y, sin conocer a la familia, la resguardó durante la noche. Al ver la repercusión en los medios, supieron dónde devolver la perra. “No queremos nada, solo saber que volvió con los suyos”, dijeron al reencontrarla con sus dueños.