Fin de semana largo en Mendoza: la ocupación hotelera no llega al 65% por la crisis económica

Con el fin de semana largo de julio en marcha y en pleno período de vacaciones de invierno, el presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza, Marcelo Rosental, hizo un balance de las reservas y la ocupación en la provincia en diálogo en la 105.5 FM MDZ Radio. El dirigente reconoció que el contexto económico condiciona el desempeño del sector.

Consultado sobre las expectativas para estos días, Rosental explicó en MDZ Club: "el fin de semana largo se va a comportar como todos los fines de semana largo últimamente, lo que pasa es que se suma que tenemos vacaciones en varias provincias, así que va a ser un poco mejor que los fines de semana que tuvimos". Sin embargo, matizó que "básicamente hoy en día el menor poder adquisitivo que tiene el mercado interno hace que las vacaciones no lleguen a los números que tiene históricamente la provincia".

Sobre las cifras concretas, el titular de la Cámara Hotelera detalló: "julio fue un mes completo, sin contar, contando todo el fin de semana largo, vacaciones, es un mes de un 80 y algo por ciento de ocupación". Para este año, ajustó las proyecciones: "se estima un 65 por ciento para fin de mes, o sea, estamos un poco lejos de los números normales, pero es lógico en el contexto en el que estamos".

En cuanto al dato puntual del fin de semana largo, Rosental precisó: "yo puedo hablar por los hoteles de ciudad, que son el 80% de los socios de la cámara, están también superando el 60 por ciento de ocupación, lo cual es bueno, pero veremos el lunes cómo termina". Y aclaró la metodología de medición del sector: "nosotros no medimos el fin de semana largo, sino el mes completo".

Respecto de las semanas que se vienen, el empresario hotelero señaló que las mayores expectativas están puestas en la llegada de los turistas bonaerenses : "la expectativa, sí, siempre está en las últimas dos semanas, donde el mayor emisor de turismo interno, que es Buenos Aires, salga de vacaciones". A esto sumó otro factor: "recordemos que hay una leve recuperación del turismo internacional, también pueden, el tema meteorológico ayudarnos un poco, haciendo que vengan más desde Brasil, por ejemplo, que siendo los mercados emisivos para nosotros más importantes".

Sobre el rol de la nieve como atractivo para el turismo brasileño, fue contundente: "la nieve es un factor determinante en estas vacaciones, en todas las vacaciones, en realidad". También describió el comportamiento de compra de ese segmento de turistas: "el mercado latinoamericano es de, en realidad se comporta hace mucho tiempo con reservas de último minuto, de escapadas cortas, creo que es una realidad global, ya no es una cuestión solamente nuestra". Y agregó: "la decisión de compra puede estar entre 72 y 96 horas antes de viajar también. Somos destino corto, estamos a tres horas de Brasil, así que una escapada se puede definir muy rápido".

La relación con la política turística provincial

Consultado sobre su mirada respecto de la política turística de la provincia, en medio del debate por un proyecto de ley presentado por la oposición en la Legislatura, Rosental remarcó un reclamo histórico del sector privado: "toda la industria del turismo siempre, desde que estoy en Mendoza hace ya más de 21 años, le pidió al gobierno tener participación en la toma de decisión de las agendas de promoción turística, dado que, a ver, todos pagamos impuestos y esto redunda en que tenemos que seguir reinvirtiendo en la promoción del destino".

Sobre la creación de un consejo consultivo, sostuvo: "antiguamente no existía una mesa de un consejo como hay hoy, que obviamente el sector privado lo celebró desde el minuto cero, creo que es hace más de 10 años que estamos". No obstante, planteó una limitación: "el tema es que nunca tuvimos, más allá de eso, no tuvimos injerencia en las decisiones. Entonces, bueno, nosotros lo que necesitamos es dar un paso para adelante hoy".

Por último, remarcó la necesidad de sostener el trabajo conjunto entre los sectores público y privado: "hay que seguir trabajando el público y el privado en conjunto, estamos trabajando, hay sinergia todo el tiempo, pero bueno, necesitamos dar ese paso para colaborar los principales, nosotros somos los principales, igual que el Estado, beneficiadores del turismo, y la provincia".