Fin de semana sin GPS: la oferta porteña de teatro, música, cine y arte

Con la llegada del segundo fin de semana de diciembre, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a ofrecer una agenda diversa para quienes quieran vivir experiencias artísticas, sociales y urbanas sin perderse nada. Entre ciclos de música, ferias al aire libre, muestras en museos y encuentros sociales que invitan a redescubrir cada barrio, reunimos una guía imperdible para recorrer la ciudad de punta a punta. Prepara las zapatillas, el mate y la curiosidad: este finde hay opciones para todos los gustos y la mejor ruta es dejarse llevar.

Los Macocos cierran el año de su 40º aniversario con tres únicas funciones en la sala mayor del San Martín, en la que presentarán su último espectáculo ¡Chau, Macoco! con entradas a precios popularísimos. Una fiesta macocal imperdible…

Joaquín Lombardo presentará un concierto especial con su grupo en el Centro Cultural Borges. El guitarrista y compositor interpretará composiciones de su primer disco Capítulo I junto a algunas nuevas obras, acompañado por un quinteto de destacados músicos, en un espectáculo donde la improvisación y las melodías largas se combinan en un sonido potente y sofisticado, y que se presenta como una de las apuestas más fuertes de la nueva escena del jazz.

En el marco de la exhibición que celebra el 80° aniversario de las Naciones Unidas a través de la mirada de Joaquín Lavado (Quino), la Casa de la Cultura invita a la proyección del documental “Quinografía” . Esta pieza audiovisual nos sumerge en el universo creativo del humorista gráfico más universal de Argentina. A través de un recorrido por su vida y su obra, la película dialoga con la temática de la muestra, explorando cómo Quino supo retratar como nadie las complejidades, injusticias y esperanzas del mundo moderno. Una oportunidad única para redescubrir al maestro detrás de Mafalda y entender la vigencia de su mensaje humanista.

Dalila irrumpió en la escena argentina a principios de los años sesenta con objetos inquietantes creados a partir de yesos ortopédicos. Con ellos, la artista inició una exploración sobre el cuerpo, sus límites y sus posibilidades expresivas, que recorrería el resto de su obra. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires celebra con esta exposición la trayectoria artística de más de seis décadas de la gran artista argentina Dalila Puzzovio (Buenos Aires, 1942) y subraya su relevancia para el presente.

Dalila Puzzovio Autorretrato 2

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires - Av. San Juan 350. San Telmo CABA.

De Lunes a domingo: Planta baja (Salas A y B). Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20.

Entrada general: (Extranjeros): $16.000. Entrada general (Extranjeros Mercosur*): $8.000. Entrada general (Residentes): $4.000. Miércoles público general: Gratuita. Sin cargo: Jubilados, Menores de 12 años. Personas con discapacidad y acompañante. Grupos de estudiantes de escuelas públicas

Para la niñez- “Un piso lleno de artistas”

El piso de Niñez se ha colmado durante todo el año de intervenciones artísticas creativas, bellas y poéticas, dirigidas a las familias que visitan el Palacio Libertad.

Con la intención de ofrecer un primer acercamiento lúdico e inmersivo a las artes visuales, las salas y espacios del tercer piso fueron habitadas por numerosas obras: los murales de las artistas patagónicas Marina Hernalz y Nella Gatica, que evocan los paisajes de sus infancias; el mural inmersivo de la artista rosarina Luz Preumayr para la sala de primera infancia; la intervención de Graciela Hasper en el taller de arte; la instalación inmersiva y espacio de reparo de Marina Daiez; la sala ¡Cuánto cuento!, que reúne obras de Ana Sanfelippo, Guido Ferro, Matías Trillo, Pablo Elías, Pablo Picyk, Pupé y Sabina Álvarez Schürmann, y la intervención de Mariana Ruiz Johnson en el hall principal.

Un-piso de la niñez Palacio

Palacio Libertad - Sarmiento 151. Recoleta CABA.

Domingo 14 de 14 a 20. En el tercer piso.

Entrada general: libre y gratuita.

Danza – “Trazos de un Archivo en Movimiento”

Trazos de un archivo en movimiento (20 años no es nada). Un archivo en movimiento nunca se queda quieto: respira, se activa, cambia. En esta propuesta viajamos por dos obras creadas entre veinte y veinticinco años atrás, donde el pasado se hace presente para ser interpelado, desafiado o simplemente disfrutado en este ahora. Cada gesto reencontrado abre una nueva lectura; cada variación renueva el sentido. El tiempo pasa, pero el movimiento insiste. Con el propósito de visibilizar la diversidad de lenguajes coreográficos y el diálogo entre distintas generaciones de creadores que conforman el panorama de la danza contemporánea en la Ciudad de Buenos Aires.

Centro Cultural 25 de Mayo - Av. Triunvirato 4444. Villa Urquiza. CABA.

Domingo 14 a las 20.

Entradas: Gratuita.

En un fin de semana donde la ciudad late en cada esquina, solo queda elegir el rumbo y entregarse a la experiencia: Buenos Aires siempre tiene algo esperando ser descubierto. Ya sea en una sala histórica, en una terraza escondida o en una feria barrial, cada plan abre la puerta a una nueva mirada. Porque eso tiene esta ciudad: cuando uno se anima a caminarla, siempre devuelve más de lo que promete. Y este finde, como pocos, invita a dejarse sorprender.