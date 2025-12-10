Fiesta Provincial de la Cerveza: cómo solicitar la devolución de saldo sin usar

La Fiesta Provincial de la Cerveza implementó este año un sistema que permitió mejorar la experiencia del público dentro del predio.

El sistema Pop Meals ofreció compras anticipadas o dentro del predio, y ahora permite gestionar reintegros del saldo no utilizado.

La Fiesta Provincial de la Cerveza incorporó este año Pop Meals, un sistema utilizado en eventos masivos de todo el país. Esta herramienta facilitó la compra de productos y el consumo dentro del predio, permitiendo al público adquirir bebidas y comidas tanto en el lugar como de manera anticipada.

La implementación de Pop Meals generó una experiencia más ágil para quienes asistieron al festival, ya que redujo significativamente las filas y mejoró los tiempos de atención en los diferentes puestos gastronómicos.

Además, quienes no utilizaron la totalidad del dinero cargado en la plataforma podrán solicitar la devolución a través del usuario personal de Pop Meals.

Cómo es el proceso de devolución Las personas que hayan comprado mediante QR dentro del predio deberán crear un usuario e ingresar el número escrito en el código para acceder a la solicitud de reintegro. El paso a paso del trámite es el siguiente: