Festival de la Planchita: Miramar de Ansenuza quedó cerca del récord mundial

La laguna de Mar Chiquita en la localidad cordobesa de Miramar de Ansenuza fue escenario de un ambicioso intento por romper un récord mundial que quedó a pasos de concretarse. En el marco de una nueva edición del Festival de la Planchita, 1.832 personas flotaron de manera simultánea en sus aguas saladas, pero no lograron superar la marca vigente.

El récord continúa entonces en manos de la localidad de Epecuén, en Buenos Aires, que en el 2017 logró que 1.941 participantes hicieran la "planchita" en forma simultánea.

La convocatoria se llevó a cabo en Miramar de Ansenuza el pasado sábado y reunió a cientos de vecinos, turistas y visitantes que se metieron al agua con un mismo objetivo: sostener la flotación durante al menos 30 segundos para alcanzar la cifra exigida por Guinness World Records. El conteo oficial arrojó que faltaron apenas 109 personas para destronar el récord.

La postal viral de Miramar de Ansenuza La alta salinidad del espejo de agua cordobés volvió a ser una aliada clave para la experiencia colectiva. Con trajes de baño, consignas claras y una cuidada organización, los participantes se alinearon en la laguna y ofrecieron una imagen tan impactante como singular, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios nacionales e internacionales.

Aunque el desafío no logró modificar los registros oficiales, el evento dejó en claro el enorme potencial turístico y recreativo de la región. De hecho, imágenes del intento compartidas por BBC News Mundo en Instagram alcanzaron miles de visualizaciones y comentarios que destacaron la belleza del paisaje y lo inusual de la propuesta.