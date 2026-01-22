Miramar de Ansenuza busca romper el récord mundial de "hacer la planchita"
La segunda edición del Festival de la Planchita busca superar el récord mundial de flotación colectiva en Miramar de Ansenuza, con miles de participantes.
La localidad de Miramar de Ansenuza, en la provincia de Córdoba, volverá a ser protagonista este verano con la segunda edición del Festival de la Planchita, que busca reunir a miles de personas flotando sobre la laguna Mar Chiquita e intentar superar el récord que actualmente posee el lago Epecuén, en Buenos Aires.
El festival, organizado por el Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita con apoyo municipal, combina tradición, turismo y participación comunitaria. Se realizará el domingo 8 de febrero.
Su objetivo es posicionar a la región en el mapa nacional e internacional, además de rescatar un vínculo histórico con la laguna. “Nuestros antepasados venían a Miramar a curarse con la salinidad del agua y del barro… todos hacían la planchita. La idea fue reivindicar ese Miramar antiguo”, explica Griselda Cuello, presidenta de la asociación civil.
Miramar busca batir un récord
La primera edición, realizada en 2025, convocó a unas 200 personas flotando en simultáneo, y esta nueva edición apunta a ampliar la participación y proyección del evento con miras en algún momento de superar el récord mundial.
En este sentido hay que destacar que el récord vigente pertenece al lago Epecuén (Buenos Aires), donde 1.941 personas realizaron la planchita en simultáneo en el año 2017, marca registrada en el Libro Guinness.
Este año se espera superar ampliamente esa marca, acercándose a las dos mil personas flotando en simultáneo. Cuello comenta que ya se han recibido consultas de distintos puntos de la región y empresas de turismo que planean viajes desde Santa Fe y Córdoba para participar del desafío.
El Festival de la Planchita de Miramar no se limita al agua: la jornada incluirá actividades recreativas en la costanera, música, juegos, encuentros de tejo y sorteos, generando un evento abierto y festivo para toda la comunidad.
La inscripción es gratuita y se realiza a través de un formulario online, garantizando la organización y seguridad de todos los participantes.