Miramar de Ansenuza busca romper el récord mundial de "hacer la planchita"

La localidad de Miramar de Ansenuza , en la provincia de Córdoba, volverá a ser protagonista este verano con la segunda edición del Festival de la Planchita , que busca reunir a miles de personas flotando sobre la laguna Mar Chiquita e intentar superar el récord que actualmente posee el lago Epecuén, en Buenos Aires.

El festival, organizado por el Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita con apoyo municipal, combina tradición, turismo y participación comunitaria. Se realizará el domingo 8 de febrero .

Su objetivo es posicionar a la región en el mapa nacional e internacional, además de rescatar un vínculo histórico con la laguna. “ Nuestros antepasados venían a Miramar a curarse con la salinidad del agua y del barro … todos hacían la planchita. La idea fue reivindicar ese Miramar antiguo” , explica Griselda Cuello, presidenta de la asociación civil.

La primera edición, realizada en 2025, convocó a unas 200 personas flotando en simultáneo , y esta nueva edición apunta a ampliar la participación y proyección del evento con miras en algún momento de superar el récord mundial.

En este sentido hay que destacar que el récord vigente pertenece al lago Epecuén (Buenos Aires) , donde 1.941 personas realizaron la planchita en simultáneo en el año 2017, marca registrada en el Libro Guinness .

Este año se espera superar ampliamente esa marca, acercándose a las dos mil personas flotando en simultáneo. Cuello comenta que ya se han recibido consultas de distintos puntos de la región y empresas de turismo que planean viajes desde Santa Fe y Córdoba para participar del desafío.

El Festival de la Planchita de Miramar no se limita al agua: la jornada incluirá actividades recreativas en la costanera, música, juegos, encuentros de tejo y sorteos, generando un evento abierto y festivo para toda la comunidad.

La inscripción es gratuita y se realiza a través de un formulario online, garantizando la organización y seguridad de todos los participantes.