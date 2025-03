El impresionante entrenamiento que pasó el joven nadador mendocino que rompió un récord mundial

Lautaro Arjona es un joven nadador mendocino de 17 años que logró lo que parecía una hazaña enorme: cruzó los 44 km del Río de la Plata, uniendo Colonia de Sacramento, en Uruguay, con Punta Lara, en Argentina. Logró la travesía en 14 horas y 18 minutos (desde las 5:30 hasta pasadas las 19:40) y se convirtió en la persona más joven en cruzar el Río de la Plata. Una vez de vuelta en Mendoza, contó cómo fue la experiencia en MDZ Radio.

El desafío fue complicado. Arjona contó que las corrientes fueron mucho más fuertes de lo que esperaba. De hecho, algunas olas alcanzaron hasta dos metros de altura y temperaturas que variaban entre 18°C y 30°C. "No me esperaba que el mar me moviera tanto. Me mareó un poco. Pero estuve bien, sabía que era una prueba difícil y me entrené mucho para llegar ahí", contó Arjona.

Escuchá la entrevista completa:

El joven nadador se entrenó durante dos años en el club Mendoza Regatas y en el lago del parque General San Martín. Había corrido carreras antes para cruzar el Río del Plata. La anterior nadadora que ostentaba el récord mundial era Pilar Telleria, quien lo había conseguido en 2023 a los 19 años. La dificultad de este cruce es muy alta, tanto que son solo 40 las personas que han logrado completar la travesía.

A lo largo de las 14 horas de nado el joven tuvo que alimentarse para mantener los niveles de energía. "Comía rodajas de durazno en el agua. Flotaba con los pies y con las manos iba comiendo", comentó

Arjona reveló que se le ocurrió la idea de cruzar el Río de la Plata cuando tenía 15 años: "En el 2023 me enteré que Pilar lo había cruzado con 19 años... y yo también lo quería hacer. Consulté con mi entrenador a ver si podía hacerlo y me dijeron que no. No estaba listo para nada. No aguantaba ni una hora nadando".

El joven nadando en el Río de la Plata. Foto: Open Water Argentina

Ante la situación, al joven nadador se le ocurrió una idea fundamental: entrenar. "Empecé a hacer dos o tres entrenamientos por día. Y eso lo he mantenido por estos dos años", explicó. Sobre la mentalidad que mantuvo en todo ese tiempo, Arjona dijo lo siguiente: "Sabía que era difícil, pero sé que si no lo hubiera hecho no habría cruzado el río. A mi siempre me gustó nadar y me desafié a mi mismo con que podía mejorar".

Fueron 14 horas de nado seguidas. Así fue la experiencia: "Las primeras dos fueron tranquilas, pero después, entre la tercera y la quinta, me descompuse porque el mar estaba picado... se me pasó por la cabeza que no iba a llegar. El río se volvió a picar mucho a las 10 horas y ya tenía muy pocas fuerzas. Estuve a punto de salirme porque pensaba que no iba a llegar. Pero entonces llegó Gustavo (su entrenador) que se metió al agua a motivarme sin tocarme. Y lo pude lograr".