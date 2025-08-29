Festival Internacional de Innovación Educativa: el encuentro que reune a más de 1200 docentes

Con más de 1.200 docentes reunidos en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, comenzó este jueves el Festival Internacional de Innovación Educativa , un encuentro que busca transformar la enseñanza en las aulas porteñas y que se extenderá durante dos jornadas.

El evento reúne a especialistas de distintos países y propone un espacio de diálogo y debate sobre los principales desafíos del sistema educativo: la enseñanza de Lengua y Matemática, el bienestar emocional de los estudiantes y la incorporación de nuevas tecnologías en la vida escolar.

Durante el festival se dictan charlas y talleres sobre innovación pedagógica, pensamiento crítico, inteligencia artificial, experiencias de aprendizaje significativas y la construcción de contextos escolares que motiven y fortalezcan los vínculos. La programación está organizada en dos ejes: innovación en la enseñanza (jueves) y bienestar socioemocional (viernes), con foco en la salud mental, la empatía y la regulación emocional.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó la apertura junto a la ministra de Educación, Mercedes Miguel. “Estamos frente a una revolución tecnológica. La combinación de internet, los teléfonos inteligentes y la inteligencia artificial nos ubica en un proceso revolucionario y frente a eso, o nos subimos y somos parte de ese cambio, o nos quedamos afuera”, afirmó el jefe de la Ciudad.

Por su parte, Miguel sostuvo que “en estos dos días del festival, la Ciudad se convertirá en un laboratorio vivo de ideas, donde la innovación y el compromiso de nuestros docentes se combinan para transformar la enseñanza y garantizar que cada estudiante tenga las mejores herramientas para aprender, crecer y proyectar su futuro”.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.30.03 (1) El Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Gentileza

Entre los invitados internacionales se destacan Eduardo Sáenz de Cabezón (España), matemático y divulgador científico, Roni Miranda Vieira (Brasil), secretario de Educación del Estado de Paraná, Rosalinda Ballesteros (México), especialista en Psicología Positiva Aplicada, y Daniel López Rosetti (Argentina), médico experto en medicina del estrés.

El festival, organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad, se enmarca en una política más amplia que busca cambiar el paradigma educativo. En esa línea se impulsan proyectos como TUMO, que ofrece cursos extracurriculares de robótica, programación, diseño web, música y videojuegos, y BA Aprende, una iniciativa para transformar los métodos de enseñanza en Lengua, Matemática y Educación Digital.