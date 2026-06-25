Federico del Carpio: "La educación no es prioridad y eso condiciona el futuro del país"

En el living de MDZ , conversamos con Federico del Carpio , coordinador de políticas educativas en Argentinos por la Educación . Licenciado en Ciencias de la Educación y magíster en Políticas Educativas, repasa el trabajo de la organización y su mirada sobre los principales desafíos del sistema educativo argentino.

En Entrevistas MDZ , Del Carpio explica cómo se construyen los diagnósticos a partir de datos públicos, el rol de las campañas de concientización y el impacto del “Acuerdo por la Educación ”. También aborda temas clave como la alfabetización , la formación docente y la necesidad de mejorar el tiempo escolar, en un contexto donde distintas políticas educativas involucran a actores como Javier Milei y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

- Muchas gracias por la invitación. Argentinos por la educación es una ONG que trabaja día a día para tratar de mejorar la educación de Argentina. En el país hay grandes desafíos y en Argentinos por la educación , con tres pilares fundamentales que son los datos, los acuerdos y las campañas, trabajamos para contribuir, justamente, a esa mejora. La conformamos un equipo de profesionales, poca gente; pero profesionales de la economía, analizando datos, de la comunicación, de la educación , por supuesto, y también de la política en general.

- Yo creo que desde muy chico, con trabajo vinculado a la educación no formal primero, pero también luego con actividades que la escuela a donde iba me permitía liderar en relación a la educación en general. Empecé estudiando Ciencias de la educación porque creía realmente que eso es el mayor aporte que podía dar desde lo personal a nuestro país.

- Estamos acostumbrados a ver que los citan como fuente de referencia. ¿Las estadísticas son el trabajo fuerte de la organización?

- Bueno, es uno de los de los pilares. Es el origen de Argentinos por la educación que empieza con esta preocupación acerca de poner sobre la mesa la agenda pública y los datos educativos. Había una necesidad de empezar a mostrar cómo estaba la educación en nuestro país. Parte de nuestro trabajo es, a través de la información pública disponible, ir mostrando determinados recortes de esa realidad sobre distintas temáticas: desde resultados de aprendizaje, cuestiones de infraestructura escolar, conectividad, situaciones vinculadas al nivel inicial o secundario, cuestiones docentes, en fin, distinta información a la que tenemos acceso.Vamos generando ese tipo de informes que ponen sobre los medios públicos, sobre la agenda en general, la posibilidad de dar conversación en la educación acerca de esos temas.

- ¿Cómo llegan a acceder a esos datos?

- Bueno, esa es la primera cuestión. Es importante hacer un trabajo por la transparencia en la información. Los datos utilizados son datos públicos en general. Suben al portal de los ministerios de Educación nacional o provinciales esa información pública. Nosotros no tenemos acceso a esa información por otros lados, ni generamos tampoco información. Tratamos de trabajar con la que está disponible para la investigación en general, pero donde hacemos zoom en algunas cuestiones específicas para poder darle visibilidad.

Uno de los pilares de "Argentinos por la educación" son las estadísticas

Tatiana Colangelo / MDZ

- ¿Cuál es tu rol dentro de la organización?

- Bueno, la parte de políticas educativas surge como un espacio para darle una profundización a algunos temas de relevancia que nos importan. Empezamos a trabajar con alfabetización, que era un tema para nosotros fundamental y queríamos darle profundidad, no solamente para poder dar un diagnóstico con los datos y poder decir cómo estaban los chicos de tercer grado o de sexto grado en relación a los resultados escolares, sino también empezar a contar qué están haciendo los que empiezan a mostrar transformaciones y qué es lo que hay que hacer para mejorar. Es tratar de darle un acercamiento distinto a las temáticas, pero con mucha profundidad sobre algunos temas. Alfabetización es uno, Sistemas de información, es otro tema, menos atractivo, menos conocido, que nos interesa. Y la cuestión docente también es uno de los temas que estamos trabajando con mayor profundidad.

- Dentro de la cuestión docente, ¿qué tópicos?

- Bueno, estamos recién empezando a explorarlo este año. Sabemos que hoy la docencia está atravesada por un montón de tensiones o de dificultades, porque es muy demandada y los docentes enfrentan distintas dificultades en sus condiciones de trabajo, que hay que mejorar. Pero hay que pensar como un todo la carrera docente, desde cómo un chico hoy elige la docencia como profesión a cómo hacer más atractiva esa carrera, cómo pensamos esa formación. Y luego la trayectoria de un docente como profesional, cómo va transcurriendo.

- ¿Cómo se llegó al compromiso o pacto educativo? ¿Qué pensaron al diagramarlo?

- Hace unos años consultamos a referentes de distintos sectores (sindical, docente, directivos, gremios, políticos) acerca de cuáles creían que eran los temas importantes en educación. Fueron conversaciones informales y por separado; y lo que vimos fue que hay un gran consenso acerca de cuáles eran las prioridades. Más de 200 reuniones y un gran consenso. Así se redactó el Acuerdo por la Educación, donde consolidamos las diez prioridades para el presente y el futuro de Argentina. Tenemos prioridades como la alfabetización inicial que es, como decíamos recién, uno de los grandes temas, hasta cómo fortalecer la gobernabilidad de la educación o las condiciones de inclusión, donde se incluye el tiempo escolar que los chicos pasan en la escuela. Discutimos cuestiones súper relevantes, vimos donde había consensos y trabajamos en propuestas concretas para poder abordar cada uno de esos temas.

- ¿Quiénes adhirieron?

- Lo bueno de esto es que haya habido un gran consenso en el diagnóstico y después hubo una gran adhesión de todos los sectores. Hay "Académicos" de un lado de la grieta y del otro lado también, de la política, de referentes como el actual secretario de Educación de la Nación (Carlos Torrendell).

- ¿Con respecto a las campañas?Algunas son muy conocidas.Contános un poquito.

- Dentro de los pilares de Argentinos por la educación está el tema de los datos que ya comentamos; los acuerdos que acabamos de mencionar, el Acuerdo por la Educación y las campañas, que es otro de los grandes ejes de trabajo. Y acá lo que se quiere lograr también es que los temas de educación se hagan de público conocimiento, que la sociedad en general se involucre en el tema para que también después esto le interese o tenga cierta repercusión en la agenda mediática y política. Para lograr transformaciones de estos temas y contenidos. Otra campaña muy importante es #ArgentinaVaALaEscuela porque falta conciencia de la cantidad de tiempo que los chicos no van a la escuela. Tenemos por un lado el reporte de las propias ausencias de los chicos que dicen que no van a clase por ciertas razones; de hecho, el principal problema de ausencia es por cuestiones de salud, pero el segundo argumento es porque "no tienen ganas de ir a la escuela". Hay una gran cantidad de días de clase que no van, pero también hay otras situaciones que tienen que ver con las dificultades del tiempo, ya que los sistemas educativos no terminan de planificar la cantidad de días (180 o 190, según las resoluciones del Consejo Federal de Educación). Pero también el tiempo está vinculado a la presencia de los docentes en la escuela, que incluye cuestiones de salud, gremiales, climáticas, de infraestructura escolar, etc. Entonces se trata de cómo abordar ese tiempo que es tan valioso porque sin un tiempo de aprendizaje, es muy difícil adquirir ciertos conocimientos.

- Hablabas de la dificultad para acceder. Hemos estado conversando con docentes de escuelas que están en el Chaco Profundo. El camino es prácticamente imposible de recorrer con un automóvil que si llueve, ni siquiera puede llegar la moto que tiene que llevar al maestro. ¿Abordan ese tipo de cuestiones así, tan concretas, tan terrenales?

- Exactamente, sí. Se tratan temas de accesibilidad, de infraestructura, cuestiones de salud de los docentes o de los chicos, un montón de factores que afectan a ese tiempo que el chico pasa en la escuela y lo importante es entender que para aprender necesitamos tiempo y cuanto más tiempo tengamos en escuela, más chances hay de aprender.

- Otra Campaña fue #QueEntiendanLoQueLean .

- Sí, la Campaña Nacional por la Alfabetización que lanzamos hace tres años y que quiso poner sobre la mesa las dificultades en la comprensión lectora de los chicos. Primero escuchamos a los docentes universitarios decir que los adultos jóvenes no llegan con la capacidad de aprender textos académicos, de leer, de comprender textos académicos, luego, los del secundario que vienen de la primaria, flojos. Entonces vimos los datos y encontramos que según las pruebas ERCE que se toman en Latinoamérica, uno de cada dos chicos en tercer grado no puede comprender textos simples. Esa fue la motivación para lanzar la campaña y a partir de ahí logramos la visibilidad mediática por un lado y el compromiso político por el otro. Logramos que se comprometan los principales candidatos a presidente, incluido nuestro actual presidente (Javier Milei). Y con eso logramos, también, que gobernadores que estaban recién electos en el 2023 se comprometieran a priorizar la alfabetización.Y esto se tradujo en que en 2024 empezaron a presentar planes de alfabetización después de un consenso en el Consejo Federal. Y hoy las 24 jurisdicciones de nuestro país tienen planes de alfabetización y los están trabajando justamente para mejorar estas cifras críticas. Por supuesto, la implementación de los planes es bastante desigual. Hay dificultades todavía en términos de la integralidad de la política. Hay provincias que evalúan a los estudiantes y otras que todavía no. Hay provincias que ponen más foco en la formación docente y otras que le dan menos relevancia; algunas distribuyen los recursos por cuenta propia y otras los reciben de Nación... Pero hay una realidad que es que las 24 están trabajando en eso y un tema importante es cómo vamos monitoreando si el aprendizaje de los chicos va mejorando. Y acá hay una buena noticia que es que 23 de las 24 jurisdicciones implementan pruebas y ya hay cuatro que han mostrado resultados y mejoras. Mendoza es una de ellas, también Santa Fe y San Luis con sus propias pruebas. Por supuesto los resultados concretos comparables a nivel nacional los veremos con las pruebas Aprender. Pero, por ahora, son auspiciosos estos resultados parciales de cada una de las provincias.

- Perfecto, Federico, te vemos muy entusiasmado con la labor que llevan adelante. ¿Un mensaje final o una reflexión?

- Una reflexión sería que pongamos a la educación en el lugar que merece. La educación es demasiado importante para que la dejemos de lado, la corramos del lugar que realmente le corresponde. Lo hemos visto en unos informes de hace muy poco tiempo que la educación no es una prioridad entre los argentinos. Solo el 5% de la población argentina la considera como la principal preocupación. Y eso también es un mensaje, porque si nosotros, la sociedad en general, no la pone entre sus prioridades, ¿por qué la política lo haría? Tenemos que darle el lugar que merece porque, en definitiva, eso va a hacer también que mejoren otros indicadores en otros espacios que nos importan en la vida, como el trabajo o la economía, entre otras.

Consultamos a referentes de la educación

Tatiana Colangelo / MDZ

- Muchísimas gracias por tu visita

- ¡Gracias a ustedes!