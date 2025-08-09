Extraditan desde España a un argentino acusado de lesiones, amenazas y violencia sexual

Un hombre de 42 años fue extraditado desde España por la Policía Federal Argentina, acusado de lesiones, amenazas y abuso sexual contra su ex pareja y su hija.

Un hombre de 42 años y nacionalidad argentina, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, fue extraditado desde España a Argentina para responder por graves acusaciones de violencia. La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo el operativo en el marco de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional. El detenido está acusado de lesiones agravadas, amenazas coactivas y abuso sexual con acceso carnal reiterado.

Extraditado desde España un hombre acusado de violencia de género y abuso sexual La causa penal contra el acusado se remonta a septiembre de 2015, cuando se lo denunció por agredir físicamente a su pareja con golpes de puño y patadas, además de amenazarla de muerte. La violencia escaló en febrero de 2017, cuando el hombre agredió a la hija de 9 años de su pareja arrojándole un libro al rostro, causándole un traumatismo facial. Al interponerse la madre de la niña, el agresor la golpeó con un palo de escoba, provocándole un traumatismo de cráneo.

En noviembre de 2019, las amenazas se extendieron a los hijos de la denunciante, a quienes les advirtió: "No se crucen en mi camino porque los voy a matar, tanto a vos como a tu hermano". La violencia alcanzó su punto más grave entre la noche del 31 de diciembre de ese año y la madrugada del 1° de enero de 2020, cuando el hombre habría agredido a su pareja, la habría ahorcado y, por temor, la mujer accedió a mantener relaciones sexuales con él.

PFA EXTRADI Extraditado desde España un hombre acusado de violencia de género y abuso sexual. PFA. Tras la correspondiente denuncia penal y la orden de detención emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19, el acusado se dio a la fuga. Después de años sin novedades sobre su paradero, el Tribunal ordenó la captura internacional, convocando a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA. Los efectivos de la Policía Federal Argentina emitieron una Notificación de Índice Roja de Interpol y descubrieron que el sujeto había viajado a España en enero de 2023.