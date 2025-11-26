Exigen el cumplimiento de la Ley Lucio Dupuy: a 4 años del crimen su familia hizo un fuerte pedido
Al cumplirse cuatro años del asesinato de Lucio Dupuy en Santa Rosa, su familia volvió a exigir la aplicación plena de la Ley Lucio, creada en 2023 tras el impacto del caso.
Este miércoles se cumplen cuatro años del crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en Santa Rosa, La Pampa, por el que fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez. El caso, que conmocionó al país, dio origen a la Ley Lucio, una normativa destinada a reforzar la protección de niños y niñas y a mejorar los mecanismos estatales de denuncia y acompañamiento en situaciones de violencia.
Sin embargo, a cuatro años del hecho y dos de la condena, la familia de Lucio insiste en que la aplicación de la ley aún es insuficiente. Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el padre del niño, Christian Dupuy, volvió a manifestarse públicamente y expresó un profundo dolor: “Ojalá la vida se me pase rápido para volver a verte”. También aseguró que sigue reclamando justicia, no solo por la condena a las responsables, sino por el entramado institucional que —sostiene— falló en prevenir el crimen.
El caso expuso una grave cadena de omisiones: Lucio había sido atendido en distintos centros de salud por lesiones que no fueron investigadas a tiempo, lo que reveló falencias en los protocolos de actuación, la comunicación entre organismos y la evaluación de riesgo.
La Ley Lucio: qué establece y por qué su implementación aún preocupa
La Ley Lucio, aprobada en 2023 tras fuerte presión social, obliga a:
- Capacitar de forma obligatoria a todos los funcionarios que trabajan con infancias.
- Fortalecer los protocolos de denuncia y detección temprana de situaciones de abuso o maltrato.
- Mejorar la coordinación entre organismos provinciales y nacionales ante posibles riesgos.
Pese a ello, los familiares del niño advirtieron que la implementación real de la normativa todavía no se cumple en todos los ámbitos, especialmente en el interior del país, donde los equipos profesionales siguen reportando falta de recursos, capacitaciones incompletas y dificultades para articular intervenciones urgentes.