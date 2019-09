Estos son los signos más infieles del zodiaco

A pesar de que el engaño y la infidelidad pueden ser características comunes a cualquier persona, los astros influyen en cada signo de manera particular y definen esta "tendencia" en algunos más que en otros.

En el ranking, Escorpio, Cáncer y Géminis ocupan los primeros tres puestos. Conocé cuáles son las particularidades que lo hacen "tramposos".

Géminis

Tienden a confundirse con facilidad. Si la adrenalina no aparecen en su relación, irán a buscar a alguien para que les aporte "eso" que necesitan en su vida. Eso sí, no le seas infiel porque no lo olvidarán.

Cáncer

Les gusta jugar con fuego. Tienen una personalidad atractiva que hace explotar su sensualidad al límite, llevándolos a experimentar lo prohibido de la infidelidad.

Escorpio

Su natural sensualidad puede generarle problemas con sus parejas Los escorpianos no pueden resistirse a la tentación y ésto les genera fuertes contradicciones. Si son víctimas de la infidelidad, preparate porque desatan su furia sin pensarlo.

Fuente: Caras