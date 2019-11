Estos son los signos más aburridos del zodíaco

Los signos pueden determinar rasgos centrales de tu personalidad. Si bien rigen características que son deseables, también lo hacen con algunas que es mejor no tener.

Enterate si tenés alguno de los signos considerados de los más aburridos.

Piscis

Aunque ellos suelen caer muy bien a las personas debido a que se muestran amables, respetuosos y optimistas la verdad es que no vale la pena incluirlos en ningún plan de entretenimiento. Los representados por los peces prefieren quedarse en casa antes salir a cualquier lado. La felicidad de ellos literalmente está en su cama viendo televisión mirando todas las series que pueden existir sobre la faz de la tierra. Son de los preparan la comida y luego directo a la habitación. Si de ellos dependiera ni siquiera fuesen al trabajo, los piscianos además son extremadamente reservados.

Escorpio

Pueden parecer abiertos pero la verdad es que si tienen más de dos amigos es toda una proeza así que salir en grupo jamás será posible ni será un deseo en la mente de los pececitos. Es probable que tanto misterio y silencio agobie a quienes están con un escorpiano, pues saben que estas dos características desesperan a cualquiera cuando se suma con su apatía por hacer algo. Los influenciados por esta constelación no les gusta hacer planes que interfieran con su gran rutina de permanecer en el hogar pensando mal sobre algo ¡vaya forma de pasarla bien!

Capricornio

El problema con los representados por la cabra es que nunca tienen tiempo para pasarla bien. Su trabajo los consume de una manera increíble y les obsesiona la disciplina lo que no siempre va asociado a la palabra diversión. A los nativos de Capricornio les gusta mucho salir de su esfera seria e incluso aburrida, pues no se sienten muy cómodos saliendo a cada instante y lo consideran “una pérdida de tiempo”. Ellos prefieran que sus horas pasen haciendo actividades productivas y forjando su temple para ser los mejores en cada cosa que hacen.

Virgo

Con los representados por la virgen ocurre algo particular, ellos cuando sienten que su cuerpo les pide distracción se animan un poco y rompen la típica rutina. Ciertamente, no lo hacen muy a menudo pero pueden salir con amigos de vez en cuando a algún restaurante o incluso una fiesta, pues aunque no lo creas son grandes conversadores y bailarines.