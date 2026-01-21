Estos son los pagos que realiza la Anses hoy a miles de argentinos

Este miércoles 21 de enero, la Anses mantiene activo su calendario de pagos , con nuevas acreditaciones para jubilados , pensionados y beneficiarios de asignaciones. En esta jornada, algunos cobros se organizan por terminación del DNI, mientras que otros beneficios se pagan sin un día específico.

El organismo recordó que los haberes se depositan directamente en la cuenta bancaria declarada y que el dinero queda disponible una vez acreditado, sin necesidad de realizar trámites presenciales .

De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este miércoles cobran los siguientes grupos:

El calendario de pagos de Anses avanza este miércoles con nuevas acreditaciones.

Además, se acreditan sin necesidad de respetar una terminación del DNI las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento— y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Mientras se realizan los pagos correspondientes a enero, la Anses ya confirmó el aumento previsto para febrero. El organismo aplicará un ajuste del 2,8%, en línea con el esquema de actualización vigente que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Anses Anses ya definió el aumento de febrero para jubilaciones y pensiones. Analía Melnik/MDZ

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $359.254. Además, miles de jubilados esperan que, como ocurrió en meses anteriores, se mantenga el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. De confirmarse ese refuerzo, el monto total a cobrar en febrero ascendería a $429.254.

Desde la Anses explican que estos ajustes buscan sostener el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones frente al avance de la inflación.