Estética en verano: cuidar la piel con tratamientos adaptados

Durante mucho tiempo, el verano fue considerado una “pausa” obligada para la medicina estética . Sin embargo, este concepto quedó atrás. Hoy sabemos que, con el diagnóstico adecuado y tratamientos correctamente indicados, el verano puede ser una gran oportunidad para cuidar la piel , prevenir el envejecimiento y acompañar los cambios propios de esta estación.

Las altas temperaturas, la mayor exposición solar, el cloro, la sal del mar y la deshidratación generan un impacto directo en la piel . Por eso, el enfoque actual no es suspender los tratamientos, sino adaptarlos priorizando aquellos que fortalezcan la piel y la preparen para enfrentar estos factores.

Entre los procedimientos más indicados para esta época se encuentran:

La clave está en personalizar y diseñar cada plan, respetando el estilo de vida del paciente y priorizando procedimientos seguros, efectivos y con respaldo científico.

Las altas temperaturas, la mayor exposición solar, el cloro, la sal del mar y la deshidratación generan un impacto directo en la piel.

Realizar tratamientos estéticos en verano implica un enfoque médico integral, donde la estética no se entiende como un hecho aislado, sino como parte del bienestar general. La evaluación médica individual, el uso de tecnología adecuada y la aplicación de protocolos estrictos permiten obtener resultados armónicos y naturales, evitando excesos y respetando la identidad de cada rostro y cuerpo.

Trabajar la estética desde un espacio donde la salud, la evidencia científica y la personalización del tratamiento son prioridades absolutas. Cada paciente es evaluado de manera individual, con objetivos reales y resultados armónicos, evitando excesos y respetando la identidad de cada rostro y cuerpo.

El verano no es una pausa

Es una oportunidad para cuidarse, prevenir y llegar a los meses siguientes con una piel más sana, fuerte y luminosa. Elegí hacerlo en un centro médico de excelencia, con la seguridad, profesionalismo y un acompañamiento médico responsable.

* Dra. Camila Boratto (183.716), Médica Estética en Halitus Instituto Médico.