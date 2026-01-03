Estas son las actividades gratuitas para hacer en Godoy Cruz durante el verano

Con el objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer el uso de los espacios públicos, Godoy Cruz desarrolla durante el verano una variada agenda de actividades deportivas gratuitas destinada a vecinos y vecinas de todas las edades.

La propuesta incluye clases guiadas por profesores en distintos polis sociales y deportivos, así como actividades al aire libre en parques y espacios verdes del departamento, promoviendo el movimiento, el encuentro comunitario y la vida saludable.

De esta manera, el Municipio busca acercar el deporte a los barrios, descentralizar las propuestas recreativas y generar espacios de participación gratuita durante la temporada estival.

El Poli Social y Deportivo Nº 5, ubicado en el barrio La Estanzuela (Manzana 30), ofrece una agenda variada a lo largo de la semana. Los miércoles y viernes, de 18.30 a 20.30, se dictan clases de futsal masculino y hockey, mientras que en el mismo horario se desarrollan futsal femenino y hándbol. Además, los martes y jueves, de 17.30 a 20.30, hay entrenamientos de vóley, y quienes buscan una propuesta integral pueden sumarse a funcional los martes y jueves, de 17 a 21.

Por su parte, el Poli Social y Deportivo Nº 19, ubicado en La Gloria Sur, sobre calle Puerto Argentino, ofrece clases de fútbol orientadas al trabajo en equipo y la práctica deportiva. Las opciones disponibles son los lunes, de 18 a 20, y los miércoles, de 20.10 a 22.10.

En tanto, el Poli Social y Deportivo Nº 3 Jorge Contreras, ubicado en calle Vélez Sarsfield, presenta una programación diversa. Allí se dictan clases de boxeo los martes y jueves, de 20.30 a 22, y judo para adultos los lunes, miércoles y viernes, de 21 a 22.30. Además, el gimnasio funciona de martes a viernes, de 8 a 9.30 y de 16 a 21. También hay vóley los lunes y miércoles, de 21.30 a 22.30, y básquet masculino los martes y jueves, de 21 a 22.

Propuestas gratuitas al aire libre en parques de Godoy Cruz

Los espacios verdes del departamento también son protagonistas de la agenda de verano. En el Parque Benegas, se dictan clases de yoga los martes y jueves, de 8.30 a 10 y de 19.30 a 21. En el Espacio Verde Luis M. Pescarmona, los martes y jueves, de 20 a 21.30, se realizan clases de funcional. A esto se suman actividades de ritmos los martes y jueves a las 9 y los miércoles a las 20.30, a cargo de Harry Rocha.

El yoga es mucho más que una práctica física; es una filosofía de vida. Foto: Shutterstock El yoga es una de las actividades que se pueden hacer de manera gratuita en Godoy Cruz (foto ilustrativa). Foto: Shutterstock

Asimismo, el Parque San Vicente ofrece propuestas de pádel y ritmos los martes y jueves, de 19 a 22. En tanto, en el Parque Margarita Malharro de Torres, los martes, de 20.15 a 22, se dictan clases de ritmos, también con la coordinación de Harry Rocha.

Un verano para moverse, compartir y cuidar la salud

En síntesis, la agenda deportiva de verano en Godoy Cruz reafirma el compromiso municipal con la promoción del deporte, la inclusión y la vida saludable. A través de actividades gratuitas y distribuidas en distintos puntos del departamento, la comunidad puede disfrutar del verano en movimiento y aprovechar los espacios públicos.

Quienes deseen conocer las actividades que se desarrollan en los polis sociales y deportivos durante el ciclo lectivo también pueden consultar la programación anual disponible en los canales oficiales del Municipio.