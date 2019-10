Mañana comienza el período de inscripciones al “Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad”, comunmente conocido como la “Lotería de visas” para el año fiscal 2021.

La inscripción vence el 5 de noviembre y en total se "sortean" 55 mil permisos.

El Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad es administrado anualmente por el Departamento de Estado a fin de proporcionar una nueva categoría de inmigrantes llamados “inmigrantes por diversificación” (inmigrantes por visas por diversidad).

La Ley dispone anualmente de 50000 visas de residencia permanente para aquellas personas de países cuya tasa de inmigración en los Estados Unidos es baja.

Los argentinos pueden participar. No así los ciudadanos de Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido y Vietnam.

Sin embargo, las visas son distribuidas en seis regiones geográficas, con la mayor cantidad asignadas a las regiones con tasas de inmigración a los Estados Unidos mas bajas, y sin visas a los ciudadanos de los países que han enviado a más de 50.000 inmigrantes a los Estados Unidos en los últimos cinco años. Dentro de cada región, ningún país podrá recibir en el año más del siete por ciento de las visas disponibles por diversidad.

Alerta por estafas

Desde la Embajada en Argentina explicaron que no se cobra arancel para participar del programa anual de visas por diversidad. "Le informamos que existen sitios de internet engañosos que pretenden mostrarse como sitios oficiales del Departamento de Estado. Algunos sitios o empresas de este tipo han requerido dinero para “completar” el formulario de ingreso al programa de diversidad de visas pretendiendo ser un sitio oficial", adviertieron. "Dichos sitios poseen emblemas y escudos del gobierno a fin de engañarlo, y pretenderán cobrarle dinero por completarle formulario del gobierno. Le sugerimos que no pague, y este atento. El sitio oficial termina con la sigla “gov”. De no ser así, no es un sitio oficial", agregan.

Programa DV-2021: registracion on-line

El periodo de registro para el Programa DV-2021 comienza el día miércoles 2 de octubre del 2019 hasta las 12 del mediodía del martes 5 de noviembre del 2019.

El ingreso al programa de Diversidad debe realizarse “on line), en la página www.dvlottery.state.gov, donde puede encontrar y completar todo el formulario en el sitio del Departamento de Estado sin costo alguno.Se descalificará a aquella persona que presenten mas de una solicitud durante el periodo de registro.

Si usted ha elegido contratar a un abogado o representante para que realice su trámite, el mismo deberá seguir los mismos pasos ya establecidos en el programa. Para mayor información acerca del programa de Diversidad de Visas, le sugerimos leer las instrucciones del programa DV-2021 (PDF 636 KB).

Los requisitos

El solicitante debe ser nativo de uno de los países elegibles.

Si el solicitante no puede reunir estos requisitos, NO debe completar la solicitud para programa de DV.

El solicitante debe reunir alguno de los dos requisitos para solicitar al programa DV que son: educación o capacitación.

El solicitante debe haber concluido y aprobado la enseñanza secundaria o su equivalente, que se define como haber cursado doce años de educación primaria y secundaria; o tener dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años, en una profesión u oficio cuyo desempeño requiera al menos dos años de capacitación o experiencia.

Si el solicitante no puede reunir estos requisitos, no debe completar la solicitud para programa de DV.

El trámite

Sólo hay una manera de participar en el sorteo de visas por diversidad. Los solicitantes deben presentar el formulario de inscripción para la visa por diversidad en forma electrónica, el cual está disponible únicamente en la siguiente página web: http://www.dvlottery.state.gov/. Si no se completa el formulario en su totalidad, se descalificará la inscripción del solicitante. El Departamento de Estado aceptará únicamente los formularios de inscripción para la visa por diversidad en forma electrónica en la siguiente página web: http://www.dvlottery.state.gov/ dentro del periodo anual de inscripción. Consulte con frecuencia dicha página web.

El Departamento de Estado le enviará al solicitante de la lotería DV una confirmación electrónica una vez recibido el formulario de inscripción electrónico para la visa por diversidad.

La selección

Los solicitantes serán seleccionados al azar por sistema computarizado entre todas las solicitudes que califican. A los seleccionados se les notificará en la página de registracion y se les darán mayores instrucciones, incluyendo información sobre el arancel de la visa de inmigrante el cual se abona en el Consulado el dia de la entrevista. Las embajadas y los consulados de los Estados Unidos no contarán con la lista de los solicitantes seleccionados. Los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de los solicitantes seleccionados también podrán solicitar las visas para viajar con el solicitante principal.

Para recibir la visa, los solicitantes seleccionados por sorteo deberán reunir TODOS los requisitos que para ello estipula la legislación de los Estados Unidos. La tramitación de las solicitudes y la emisión de las visas por diversidad a los solicitantes seleccionados y a sus familiares elegibles DEBEN CONCLUIRSE antes de la medianoche del 30 de septiembre para el año para el cual salió sorteado. Bajo ninguna circunstancia se podrá emitir una visa por diversidad si ha pasado esta fecha.