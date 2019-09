Escándalo en San Juan por la agresión a una locutora mientras hacía su programa

Un verdadero escándalo se produjo este martes en una radio de San Juan cuando el director de la estación, Rodolfo Ridao, irrumpió en el estudio en medio de un programa y agredió a la locutora, Claudia Vázquez. La escena fue transmitida en vivo y un oyente decidió llamar al 911 y alertar sobre lo que pasaba al aire.

El audio permite escuchar a la locutora del programa Las Mañanitas de Radio Bohemia temerosa ante los gritos desaforados de Ridao, quien entra de manera intempestiva al estudio y le exige a Vázquez que guarde sus cosas y se vaya.

“¡Guardalas ya! No voy a hablar con vos, porquería de mierda. Estás con gente demasiado buena para vos, basura, infeliz. ¿Que mierda tenés que hablar? ¿Qué querés contarle porquerías para dejarla mal? No le llegás ni a la suela de los zapatos, basura. Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos”, son algunos de los insultos que profiere Ridao a la mujer, que estaba a una hora de finalizar el programa y sin sus compañeros.

Ante esta situación, Vázquez le pide que le permita terminar. Sin embargo, Ridao prosigue con las amenazas: “No respondo de mí. ¿No crees que te voy a hacer mierda? No vas a salir nada”, grita el hombre, y luego se escucha a la locutora entre lágrimas: “Estoy haciendo el programa, no me trates así”.

En diálogo con medios sanjuaninos, Vázquez reveló que las amenazas devinieron en agresiones físicas y mostró fotos de marcas en su cuerpo. “Golpeó la puerta con el puño, tiró al piso mi equipo de mate, me agarró de los brazos y me rasguñó. Llegó a amagar con tirarme la silla por la cabeza y amenazó con matarme si hacía la denuncia”, detalló la víctima de la agresión.

La mujer contó también a Diario de Cuyo que los conflictos con Ridao son de larga data por una combinación de problemas de dinero a partir del manejo de publicidad de la emisora y por los presuntos celos de la mujer del empresario hacia Vázquez. “Él siempre me decía que no podía traerme plata o papeles a la mañana porque ella es celosa. Ellos siempre han tenido problemas, desde hace 8 años que entré a la radio es así y todos los que pasaron por la emisora lo saben”, manifestó.

Las agresiones que sufrió la locutora Claudia Vázquez.

De acuerdo con la locutora, la agresión del martes estuvo motivada por una conversación que ella había mantenido el día anterior con una compañera, tras la cual Ridao la acusó de difamar a su esposa. Vázquez explicó también que no era la primera vez que vivía un episodio de esta naturaleza, pero que no había podido hacer nada al respecto por temor a perder su trabajo.

Al oír la situación, que fue transmitida al aire, un oyente de la radio llamó al 911 y efectivos de la Policía de San Juan llegaron al lugar una vez que el programa había terminado, cuando Vázquez se disponía a salir con sus pertenencias. De acuerdo al diario Tiempo de San Juan, la mujer ya radicó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer contra Ridao por violencia de género y violencia laboral.

Luego del violento episodio, varios locutores de la emisora grabaron un video en apoyo al empresario. Sin embargo, el video fue repudiado en redes sociales y dos de los participantes se arrepintieron, dijeron que fueron obligados a grabarlo para conservar sus trabajos y presentaron la renuncia.