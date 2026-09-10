Erick Brian, el ex CNCO que vuelve a la Argentina por primera vez como solista: "Los cambios dan vértigo"

Erick Brian Colón tenía apenas 15 años cuando su vida cambió. Nacido en La Habana, Cuba, emigró a los Estados Unidos para cumplir un sueño. Se anotó en el reality La Banda, creado por Simon Cowell, y, junto a Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel De Jesús y Joel Pimentel, terminó integrando la boy band latina CNCO. Al año, la canción "Reggaetón Lento" se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando la carrera de los jóvenes cantantes. Ahora, 10 años después de ese fenómeno, Erick Brian apuesta a su proyecto en solitario y vuelve a la Argentina por primera vez como solista .

No es la primera vez que el artista se presenta en la Argentina. En 2017, cuando tenía 16, llegó por primera vez al país de la mano de la boy band que marcó el inicio de su carrera. Ese primer encuentro fue una "locura" para él, según reveló a MDZ . Pero aquel adolescente hoy tiene 25 años y atraviesa un escenario completamente distinto. Después de la separación de CNCO, Erick decidió construir una carrera con su propio nombre. El éxito anterior no eliminó las dudas. Por el contrario, significó aceptar la incertidumbre de volver a presentarse ante el público sin la estructura de una banda que ya tenía millones de seguidores. “Para mí se siente como prácticamente empezar desde cero”, reconoció.

Ese nuevo comienzo también le permitió hacerse preguntas que durante los años de CNCO tenían respuestas colectivas: qué quería cantar, qué sonidos lo representaban y cuánto de su propia historia estaba dispuesto a mostrar. Primero llegó el EP BTW… Lo Intenté y, este año, Destiempo, un trabajo más personal en el que incorporó experiencias amorosas y comenzó a acercarse todavía más a sus raíces cubanas.

Ahora regresa a Buenos Aires para presentar esa nueva identidad. El 11 de septiembre subirá al escenario del Teatro Vorterix (Federico Lacroze 3455, CABA) con canciones propias, distintos registros del pop latino y los sonidos urbanos que comenzó a explorar en esta etapa. Pero también habrá lugar para recordar algunos de los temas que marcaron sus años con CNCO.

Volver al país despierta inevitablemente recuerdos. Erick llegó por primera vez a la Argentina como integrante de CNCO y todavía recuerda el impacto que le produjo encontrarse con la cantidad de seguidores que los esperaban. Entre las imágenes que conserva aparece una visita a un centro comercial completamente colmado y un encuentro con fanáticos cuya fila parecía no terminar nunca.

“Era un mar de gente lo que había ahí. Hicimos también como un meet and greet que yo siento que la fila no se acababa, te lo juro, era como infinita”, recordó.

Aquella etapa, sostiene, marcó su vida y la de sus compañeros. También construyó una relación particular con el público argentino que, según cuenta, continuó después del final del grupo. “Argentina siempre ha sido un país que siempre me ha apoyado, desde CNCO, obviamente, pero desde que empezó también mi carrera como solista”, aseguró.

De CNCO a la decisión de construir su carrera como solista

Cuando CNCO se acercaba a su final, Erick ya pensaba en el futuro. Sabía que quería continuar haciendo música, pero todavía tenía que descubrir qué camino tomar. “Desde que me levanto pienso en la música. No puedo no estar en el estudio, siempre tengo algo que contar”, explicó.

Erick Brian. Gentileza

Incluso antes de la separación había comenzado a preparar material y explorar posibles direcciones musicales. La razón para seguir parecía sencilla: no imaginaba su vida lejos de un estudio: “Yo no puedo vivir sin música”.

Sin embargo, tomar una decisión artística no significaba que el cambio fuera sencillo. Erick venía de conocer el éxito internacional desde la adolescencia y ahora tenía que construir algo propio. “Los cambios así como radicales siempre dan un poco de vértigo. La incertidumbre ahí también estaba fuerte”, admitió.

La sensación era la de comenzar otra vez. Nuevas canciones, otra puesta en escena y una carrera que ya no dependía de cinco integrantes sino de sus propias decisiones. Hoy, cuando observa que puede salir de gira con un repertorio propio, todavía se sorprende. “A veces lo pienso y me quedo como loco porque es como: ‘¿What? ¿En qué momento pasó todo esto?’”, confesó.

“Destiempo”, el EP en el que comenzó a contar su propia historia

La búsqueda también puede observarse entre sus dos primeros proyectos. Erick describió a BTW… Lo Intenté (2025) como un trabajo más cercano a las baladas pop, con canciones de slow y mid-tempo. Con Destiempo (2026), en cambio, decidió avanzar hacia un terreno más personal.

Uno de los ejemplos es “Mensajitos”, una canción que escribió para una exnovia y que reconstruye la historia de cómo se conocieron. La propia joven aparece hablando en la introducción. “Empecé como a meter historias mías ya un poco más personales”, contó.

Esa libertad también comenzó a trasladarse hacia los géneros que forman parte de su historia. Entre ellos aparece el reparto cubano, un sonido con el que creció y que desde hacía tiempo quería incorporar a su música. “Siento que estoy en un punto donde está lindo poder abrazar mis raíces y poder hacer lo que me dé la gana”, dijo.

Qué es el reparto cubano, el género al que apostó Erick Brian

“Efímero” marcó su primera incursión en el reparto junto a Dale Pututi y Nesty. Para Erick no se trata simplemente de incorporar un género diferente a su repertorio. Es también una manera de acercarse musicalmente a Cuba, donde nació. “El reparto es un género que viene de Cuba. Reparto se puede decir como el barrio”, explicó. Lo describe como un ritmo atravesado por “la clave cubana” y con una energía que obliga al cuerpo a moverse. Su interés venía desde hacía años.

En el videoclip buscó trasladar parte de la cultura cubana a Miami. Y la exploración continúa: también sumó “Qué linda”, junto a Richard Mor y Jacob Forever.

¿Erick Brian ya encontró su identidad como solista?

Después de un período marcado por la exploración, el cantante siente que encontró un lugar en el que se reconoce. Para determinar qué canciones funcionan no menciona primero las reproducciones ni las tendencias. Habla de lo que sucede cuando termina una sesión de estudio.

Escucha las canciones durante horas en el auto. Cuando llega a su casa vuelve a reproducirlas con auriculares. Si todavía le provocan algo, entiende que está siguiendo el camino correcto. “Yo soy full de guiarme por lo que sienta, por lo que me haga sentir bien”, afirmó y agregó: “Estoy muy orgulloso de toda la música que he sacado”.

El regreso a Argentina y un show entre la intimidad y la fiesta

El próximo paso será reencontrarse con un público que conoció cuando todavía era adolescente. Erick Brian se presentará este viernes 11 de septiembre en el Teatro Vorterix de Buenos Aires con un espectáculo que busca mostrar las distintas caras de su carrera actual.

Erick Brian se presentará en el Teatro Vorterix este viernes 11 de septiembre. Gentileza

Habrá canciones románticas, temas más tristes, momentos de mid-tempo y también reparto. El propio cantante compara el recorrido del concierto con una montaña rusa. “Estás bien abajito, súper íntimo, y de la nada todo se vuelve una fiesta”, adelantó.

Las entradas para ver a Erick Brian se pueden adquirir a través de All Access.

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