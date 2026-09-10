Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora cada 10 de octubre

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre por iniciativa de la Federación Mundial de Salud Mental y con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La fecha busca generar conciencia sobre los problemas vinculados con la salud mental y promover acciones destinadas a reducir los prejuicios que afectan a quienes atraviesan distintos trastornos .

La OMS advierte que el estigma puede traducirse en discriminación, obstáculos y limitaciones que dificultan que las personas con padecimientos mentales puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades. Por eso, uno de los principales objetivos de la jornada es promover una mirada que permita comprender la salud mental como parte fundamental del bienestar de las personas .

Además de fortalecer la atención, los organismos internacionales plantean la necesidad de que las sociedades reconozcan que cualquier persona puede atravesar un problema de salud mental . El acceso a tratamientos adecuados y el acompañamiento resultan fundamentales para afrontar estas situaciones.

De acuerdo con la OMS, la salud mental es un estado de bienestar que permite a una persona reconocer sus capacidades, afrontar las tensiones habituales de la vida, aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a su comunidad. Por este motivo, el concepto no se limita a la ausencia de un trastorno.

La salud mental también está relacionada con la posibilidad de desarrollar habilidades, atravesar momentos de estrés y participar de manera activa en el entorno social. Cada persona puede requerir diferentes formas de acompañamiento o tratamiento de acuerdo con su situación.

Una fecha para reducir el estigma

El Día Mundial de la Salud Mental se celebra desde 1992 y busca impulsar un compromiso global frente a los problemas relacionados con la salud mental. Entre sus objetivos se encuentran aumentar el conocimiento, reducir la estigmatización y promover políticas y servicios destinados a la prevención, atención y recuperación.

La OMS también señala que existe una importante brecha entre las personas que necesitan atención y aquellas que efectivamente pueden acceder a ella. Por eso, la fecha funciona como una oportunidad para poner el foco en la necesidad de ampliar y fortalecer los servicios de salud mental.

Qué establece Argentina

En Argentina, el Congreso instituyó el Día Nacional de la Salud Mental mediante la Ley 26.959, promulgada el 31 de julio de 2014, en concordancia con la conmemoración internacional.

La normativa se enmarca en una política orientada a proteger la salud mental, promover los derechos humanos y favorecer la inclusión social de las personas que atraviesan padecimientos mentales. La jornada apunta así no solo a visibilizar estas problemáticas, sino también a promover una sociedad con menos prejuicios y mayores posibilidades de acceso a la atención.

Salud Mental en Mendoza

En Mendoza, la Red Provincial de Salud Mental cuenta con 15 guardias de atención distribuidas en hospitales de distintos puntos de la provincia. Los servicios dependen de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos y tienen como objetivo facilitar una asistencia integral y accesible.

La atención se organiza bajo distintas modalidades, de acuerdo con las características de cada institución. Algunas guardias funcionan durante 12 horas con profesionales especializados en salud mental, mientras que el sistema Alerta opera de 20 a 8 y permite que un médico generalista realice una videollamada con un psiquiatra para evaluar cada caso y definir el abordaje correspondiente.

La red incluye equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de psiquiatría, psicología, trabajo social y enfermería. Los hospitales especializados El Sauce y Dr. Carlos Pereyra cuentan con guardias activas las 24 horas, al igual que el Centro Integral Provincial de Atención de Urgencias del Adolescente (CIPAU). De esta manera, la provincia busca fortalecer la articulación entre los distintos niveles de atención y ampliar el acceso a una asistencia integral.

Hospitales generales con guardias en salud mental

Hospital Teodoro J. Schestakow

Hospital Notti

Hospital Central

Hospital Dr. Ramón Carrillo

Hospital Victorino Tagarelli

Hospital Regional Antonio J. Scaravelli

Hospital Alfredo Ítalo Perrupato

Hospital Saporiti

Hospital Regional Diego Paroissien

Hospital Lagomaggiore

Hospital Enfermeros Argentinos

Hospital Regional Malargüe

Hospitales especializados