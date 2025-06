Entre cuentos, géneros y mantas al sol, leer se convierte en un juego

En un rincón lleno de historias, imaginación y juego funciona El Quijote – Taller de Lectura y Escritura. El objetivo es claro: leer por placer. Lejos de las obligaciones escolares, El Quijote propone un encuentro lúdico con los textos, donde lo importante es divertirse, dejarse llevar por la imaginación y compartir lo que la lectura despierta en cada uno.

“Soy fanática de la lectura. Me gusta leer y quería compartir eso, transmitirlo”, cuenta Carolina Sendra, licenciada en Comunicación Social, fundadora y coordinadora del taller. “El taller inició gracias a mis hijos. Yo hice un viaje a Francia y allá las bibliotecas están muy desarrolladas. Los miércoles, por ejemplo, era el día de ir a la biblioteca. Cuando volví, me vine con la idea de encontrar un espacio que me diera lo mismo. Y me animé a poner mi propio club de lectura”.

-¿Cómo funciona el taller? -El Quijote ofrece dos posibilidades: por un lado, funciona como biblioteca, donde los chicos pueden hacerse socios, elegir sus libros y llevarlos a casa. Tenemos también un catálogo virtual. Ellos van renovando el préstamo según la velocidad de lectura de cada uno.

Por otro lado, está el club de lectura: un grupo reducido, dividido por edades e intereses, que nos reunimos semanalmente. Buscamos un lugar, hacemos una ronda y compartimos lo que hemos leído y es ahí donde ellos mismos se recomiendan libros.

Este taller es lúdico, no es escolar. Muchas veces los padres se acercan porque los chicos tienen dificultades de lectura, pero esto no es un espacio terapéutico ni académico. Primero forjamos el vínculo con el libro. Que se hagan amigos de la lectura. Si no les gustó un libro, no lo tienen que leer. No hay cuestionarios, no hay evaluación. Solo disfrute.