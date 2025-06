La aventura de leer juntos: un llamado a las familias argentinas

Un silencio alarmante se cierne sobre el futuro de nuestra nación, un silencio que emana de las páginas no leídas y de las historias no comprendidas. Los resultados de las pruebas Aprender 2024 no son solo estadísticas; son un crudo retrato de una crisis que golpea en el corazón de la capacidad de nuestros hijos para aprender y soñar.