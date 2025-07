Entrar a Estados Unidos sin VISA: cuándo y por qué Argentina lo perdió

Por qué Argentina fue excluida del programa

Sin embargo, la participación de Argentina en el programa fue cancelada oficialmente el 21 de febrero de 2002, en el marco de una grave crisis económica y social. La medida fue dispuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en consulta con el Departamento de Estado, y publicada ese mismo día en el Federal Register bajo el título: "Termination of the Designation of Argentina as a Participant Under the Visa Waiver Program".