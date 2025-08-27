Enseñar con el corazón: la vida en el Centro Educativo San Cayetano de Guaymallén

En el barrio Colonia Molina de Guaymallén funciona el Centro Educativo San Cayetano, un espacio al que cada día asisten más de sesenta chicos y chicas. Allí encuentran apoyo escolar , desayuno, almuerzo, merienda y, sobre todo, el cariño de docentes que trabajan a pulmón para acompañarlos en su crecimiento.

La seño Julieta Moreno es una de ellas. Tiene 30 años y hace casi una década eligió dedicar su vida a este lugar. “Me enamoré del centro apenas llegué. Acá se enseña desde el corazón, no solo contenidos, también valores y cariño”, contó a MDZ en una entrevista.

El centro trabaja en paralelo con las escuelas formales a las que van los chicos, pero con una lógica distinta. “Hacemos un diagnóstico de cada chico y en base a eso trabajamos. Hay alumnos de quinto que recién están aprendiendo a leer, y acá se respeta ese proceso”, explicó Julieta. La educación se da en niveles flexibles y no en grados rígidos, priorizando las necesidades individuales.

Julieta, Daniela y Paula dedican su vida a un espacio donde los niños encuentran apoyo escolar y afecto.

La jornada comienza con un desayuno compartido, sigue con apoyo pedagógico, juegos, actividades de educación física y termina con el almuerzo o la merienda, según el turno. “Los chicos eligen venir. Nadie los obliga. Eso es lo que más valoramos”, resaltó la docente .

El trabajo docente también incluye organizar ferias, rifas y actividades para conseguir recursos. Los festejos del Día del Niño, las salidas recreativas y el esperado campamento anual son momentos que los chicos disfrutan y recuerdan por años. “Los padres confían plenamente en nosotros. Saben que sus hijos acá están cuidados y contenidos”, señalaron Daniela y Paula, otras de las docentes que hacen que el centro educativo sea posible.

Uno de los aspectos que más resaltan en el día a día es el vínculo con las familias. “Hoy tenemos chicos que son hijos de exalumnos, lo que habla de que el centro se volvió una tradición para muchas familias del barrio. Eso también te marca que algo bueno dejamos”, contó Paula Antequera, otra de las docentes del centro.

En la rutina también aparecen las diferencias con la escuela formal. “Ellos vienen porque quieren, no porque están obligados. Eso cambia todo: acá disfrutan, pueden elegir, y respetamos los tiempos de cada uno”, explicó Daniela Morales, la profe de Educación Física. Para Antequera, ese clima se refleja en los gestos cotidianos: “Cuando un chico llega a la mañana y te dice que quería estar acá porque se siente mejor que en otro lado, te das cuenta del valor real que tiene este espacio”.

escuela primaria educación alumnos útiles escolares Julieta Moreno maestra nominada-12 Enseñar con amor: así definen las maestras la tarea diaria que realizan en San Cayetano. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La realidad de muchos de los alumnos es dura. Algunos tienen padres en la cárcel, otros atraviesan carencias económicas o familiares. “A veces vienen y nos dicen ‘no quiero hacer tarea’. Entonces lo transformamos en un juego o buscamos otra actividad. Lo fundamental es que no se vayan, que sientan este lugar como refugio”, explicó Daniela.

Aunque recientemente Julieta fue reconocida a nivel nacional en la campaña “Gracias Docentes” de la Fundación Varkey, ella insiste en que no se trata de una distinción personal. “Es un mimo al corazón, pero este trabajo es de todos. Acá se siente como una familia”, remarcó.

Julieta Moreno maestra nominada-21 Más allá de los premios, lo que emociona es la entrega docente en este centro comunitario. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En San Cayetano, enseñar va mucho más allá de un cuaderno o un examen. Se trata de ofrecer un lugar donde cada abrazo, cada juego y cada comida compartida son parte de una educación que transforma.